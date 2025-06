Die Fête de la Musi­que, das in Paris erfun­de­ne Stra­ßen­mu­sik-Fest zur Som­mer­son­nen­wen­de, fin­det mittlerweile

in vie­len Län­dern der Welt statt – in Gmun­den heu­er zum drit­ten Mal. Ama­teu­re und Pro­fis, Bands, aber auch Solo-Musi­ker und Musi­ke­rin­nen aus allen erdenk­li­chen Gen­res haben sich ange­mel­det, um im öffent­li­chen Raum auf­zu­tre­ten und auf­zu­spie­len. Zu erle­ben gibt es dabei Volks­mu­sik, Klas­sik, elek­tro­ni­sche Tanz­mu­sik, Jazz, Rock, Pop, Tanz und auch expe­ri­men­tel­le Musik-Per­for­man­ces. Ange­kün­digt haben sich 35 Grup­pen und Solis­tin­nen und Solisten.

In Gmun­den erstreckt sich die dies­jäh­ri­ge Kul­tur­haupt­stadt­ver­an­stal­tung am Frei­tag, 20.6., von 17 bis 24 Uhr auf die gesam­te Innen­stadt. Spiel­or­te sind Rat­haus­platz, Schu­bert­platz, Am Gra­ben, Rinn­holz­platz, Markt­platz, Traun­g­as­se, Muse­ums­platz, Kir­chen­gas­se, Salz­fer­ti­ger­gas­se sowie Schiffs­län­de. In Sum­me wer­den 35 Grup­pen und Solis­ten auf­spie­len – und das bei frei­em Ein­tritt.

Besu­che­rin­nen und Besu­cher wer­den nicht nur musi­ka­lisch auf ihren Geschmack kom­men, son­dern auch kuli­na­risch, denn die nächst­lie­gen­den Bars und Gast­häu­ser ser­vie­ren selbst­ver­ständ­lich hin­aus auf die Straße.

Die Traun­see­tram und die City­bus­se ver­keh­ren am Abend der Fête von 17 bis 24 Uhr gra­tis. Die Innen­stadt ist von 16.30 bis 1 Uhr zwi­schen Traun­brü­cke, Tief­ga­ra­gen­ein­fahrt und der Post­amts-Kreu­zung Am Gra­ben für den Indi­vi­du­al­ver­kehr gesperrt. Nur die Tram fährt durch. Im Ein­satz steht musi­ka­lisch der offe­ne Trieb­wa­gen GM 100 (aller­dings ohne Mit­fahr­ge­le­gen­heit), der auch heu­er wie­der eine Über­ra­schung bie­ten wird.

Das gesam­te Pro­gramm im Detail auf www.gmunden.at