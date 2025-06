Im Rah­men der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung wur­de Ing. Gün­ter Neu­mann am 10. Juni 2025 zum neu­en Obmann des Fach­ver­ban­des der Schie­nen­bah­nen gewählt.

Der lang­jäh­ri­ge Geschäfts­füh­rer der Stern & Haf­ferl Ver­kehrs­ge­sell­schaft bringt mehr als 30 Jah­re Bran­chen­er­fah­rung mit und gilt als enga­gier­ter Für­spre­cher eines leis­tungs­fä­hi­gen, regio­nal ver­an­ker­ten Bahn­we­sens. Seit 1993 ist Gün­ter Neu­mann bei Stern & Haf­ferl Ver­kehr tätig, seit 2005 als Geschäfts­füh­rer. Der gebür­ti­ge Gmund­ner kennt die Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen des Bahn­sek­tors aus ers­ter Hand – und will sich in sei­ner neu­en Funk­ti­on beson­ders für sta­bi­le Rah­men­be­din­gun­gen der Pri­va­ten Regio­nal­bah­nen einsetzen.

Kri­tik an dro­hen­der Bud­get­kür­zung im Regionalbahnsektor

Neu­mann betont die zen­tra­le Bedeu­tung einer gesi­cher­ten Finan­zie­rung für die öster­rei­chi­schen Pri­vat­bah­nen: „Die Regio­nal­bah­nen sind nicht nur Rück­grat der Mobi­li­täts­wen­de, son­dern auch unver­zicht­bar für Kli­ma­zie­le, Ver­sor­gungs­si­cher­heit und die Anbin­dung der Indus­trie. Jetzt den Rot­stift bei der Infra­struk­tur anzu­set­zen, wäre ver­hee­rend – für das Sys­tem Bahn wie auch für die Regio­nen. Denn die Neben­bah­nen sind die Haupt­bah­nen für die Region.“

Inves­ti­ti­ons­stau gefähr­det Betriebssicherheit

Vie­le Bahn­an­la­gen sind über 100 Jah­re alt und in einem Zustand, der drin­gend Inves­ti­tio­nen erfor­dert. Bereits jetzt rei­chen die Mit­tel nicht aus, um not­wen­di­ge Sanie­run­gen durch­zu­füh­ren. Neu­mann warnt: „Eine Fort­set­zung die­ser Unter­fi­nan­zie­rung bedeu­tet nicht nur Still­stand, son­dern einen Rück­schritt für unse­re Bahninfrastruktur.“

Appell an die Poli­tik: Wei­chen für die Zukunft rich­tig stellen

Der Fach­ver­band der Schie­nen­bah­nen hat das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Inno­va­ti­on, Mobi­li­tät und Infra­struk­tur (BMI­MI) bereits in einer detail­lier­ten Stel­lung­nah­me auf die dro­hen­den Aus­wir­kun­gen hin­ge­wie­sen. Für das Jahr 2026 wur­de eine dra­ma­ti­sche Unter­do­tie­rung des Mit­tel­fris­ti­gen Inves­ti­ti­ons­pro­gramms (MIP) fest­ge­stellt – mit poten­zi­ell gra­vie­ren­den Fol­gen für Sicher­heit, Betrieb und Ange­bots­qua­li­tät. „Die Fahr­gast­zah­len stei­gen, auch der Schie­nen­gü­ter­ver­kehr muss wei­ter an Bedeu­tung gewin­nen. Gera­de jetzt braucht es ein kla­res poli­ti­sches Bekennt­nis zur Rol­le der Schie­ne im all­ge­mei­nen und der Pri­vat­bah­nen im spe­zi­el­len. Wir sind bereit, Ver­ant­wor­tung für die Kli­ma­zie­le zu über­neh­men – aber dafür müs­sen auch die Vor­aus­set­zun­gen stim­men“, betont Neumann.

Dank und Aner­ken­nung für lang­jäh­ri­gen Obmann Tho­mas Scheiber

Der Fach­ver­band und der neue Obmann Gün­ter Neu­mann nut­zen die Gele­gen­heit, um sich bei Tho­mas Schei­ber für sei­ne lang­jäh­ri­ge und enga­gier­te Arbeit zu bedan­ken. Schei­ber war seit 2008 Obmann des Fach­ver­ban­des und hat in die­ser Zeit ent­schei­den­de Impul­se für die Bran­che gesetzt: Vom moder­nen Dienst­recht über die nach­hal­ti­ge Finan­zie­rung der Pri­vat­bah­nen bis hin zur erfolg­rei­chen Eta­blie­rung der Direkt­ver­ga­be und der brei­ten Auf­merk­sam­keit in der Öffent­lich­keit für die hohen der Wert­schöp­fungs­ef­fek­te der Schie­ne. „Tho­mas Schei­ber hat über 34 Jah­re die Ent­wick­lung des Bahn­sek­tors mit­ge­stal­tet – zunächst in Tirol, dann auf Bun­des­ebe­ne, stets mit stra­te­gi­schem Weit­blick und tie­fem Ver­ständ­nis für die Rol­le der Schie­ne. Sein Ein­satz für ein kla­res poli­ti­sches Bekennt­nis zur kli­ma­freund­li­chen Mobi­li­tät sind bei­spiel­ge­bend, umso mehr freue ich mich, dass Tho­mas Schei­ber dem Fach­ver­band als Obmann-Stell­ver­tre­ter erhal­ten blei­ben wird.

Eben­so wie Moni­ka Unter­holz­ner, die in ihrer Funk­ti­on als Obmann-Stell­ver­tre­te­rin bestä­tigt wur­de und in Ihrer Rol­le im Rah­men des EU-Aus­schus­ses wich­ti­ge Arbeit leis­tet und wert­vol­le Impul­se für unse­re inter­na­tio­na­le Ver­net­zung setzt“, so Neu­mann abschließend.

Über den Fach­ver­band der Schienenbahnen

Der Fach­ver­band Schie­nen­bah­nen in der Wirt­schafts­kam­mer Öster­reich ist die öster­reich­wei­te Inter­es­sens­ver­tre­tung für alle Eisen­bah­nen und städ­ti­schen Nah­ver­kehrs­un­ter­neh­men. Der­zeit umfasst der Fach­ver­band 150 Mit­glieds­un­ter­neh­men mit ca. 55.000 Mitarbeiter:innen und ver­tritt die­se auch auf EU-Ebe­ne. Neben der Initi­ie­rung, und Begut­ach­tung von Geset­zen, fun­giert der Fach­ver­band auch als bewähr­ter Sozi­al­part­ner und ver­han­delt für sei­ne Mit­glieds­un­ter­neh­men bran­chen­weit die Kol­lek­tiv­ver­trä­ge im Eisenbahnbereich.