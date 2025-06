Nach dem her­vor­ra­gen­den Abschnei­den bei den Bezirks­meis­ter­schaf­ten tra­ten Ende Mai 19 Tur­ne­rin­nen und Tur­ner des Turn­ver­eins Gmun­den 1861 bei den Lan­des­meis­ter­schaf­ten in Gries­kir­chen an. Natur­ge­mäß waren Ner­vo­si­tät und Auf­re­gung bei den Teil­neh­mern groß, den­noch behiel­ten Freu­de und Stolz, bei die­sem gro­ßen tur­ne­ri­schen Ereig­nis dabei zu sein, die Ober­hand. Alle Teil­neh­mer unse­res Ver­eins erbrach­ten sehr gute Leis­tun­gen, man­che wirk­ten sogar beim Kampf um die ers­ten Plät­ze mit.

So erturn­te Ettl Levi im Basis­stu­fen Wett­kampf in der Alters­klas­se 11–12 den ach­ten Platz. Gil­les­ber­ger Anna errang in der Alters­klas­se 13–14 im Ober­stu­fen Wett­kampf den ach­ten Rang. Es freut uns beson­ders Kili­an Burtscher zum 2. Platz in der AK15-16 Ober­stu­fe gra­tu­lie­ren zu dür­fen. Eben­so gra­tu­lie­ren wir Lisa Vin­az­zer zum vier­ten Platz im Ober­stu­fen­wett­kampf der Alters­klas­se 15–16.

Beson­ders bedan­ken wol­len wir uns bei den Kampf­rich­tern und Betreu­ern für ihren Ein­satz. Des Wei­te­ren bedan­ken wir uns bei den Vor­tur­nern für ihren Ein­satz und ihre her­vor­ra­gen­den Leis­tun­gen am Turnboden.