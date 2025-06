Der “mini12 — Inte­gra­ti­ver Segel­ver­ein” ermög­licht Kin­dern, Jugend­li­chen und Erwach­se­nen mit kör­per­li­chen und men­ta­len Ein­schrän­kun­gen den Zugang zum Segel­sport. Nach dem Auf­takt am Atter­see glei­ten die Minis von 30. Juni bis 6. Juli wie­der über den Traunsee.

GMUN­DEN. Beim Kon­zept des Mini-12-Segelns gehen Beein­träch­tig­te und Nicht-Beein­träch­tig­te gemein­sam aufs Was­ser, wo die erfah­re­nen Beglei­ter Anwei­sun­gen geben und mit Rat und Tat zur Sei­te ste­hen. Schon nach kur­zer Zeit genie­ßen selbst abso­lu­te Segel­neu­lin­ge das Gefühl, selbst­stän­dig übers Was­ser zie­hen zu kön­nen. Klei­ne­re Kin­der erle­ben die­ses Gefühl als Mitfahrer.

Die “Mini12” sind klei­ne Ein-Mann-Boo­te, die nicht ken­tern und auch nicht sin­ken kön­nen. Die ins­ge­samt zehn Boo­te des Ver­eins sind an die indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­se des jewei­li­gen Seg­lers ange­passt. Vor­bild für die­se Minis sind übri­gens die frü­he­ren 12-m-Boo­te des America‘s Cup.

“Wir wol­len einen nie­der­schwel­li­gen Zugang zum Segeln bie­ten”, sagt Ver­eins­prä­si­dent Rudolf Simek. Die­ses Vor­ha­ben set­zen die Mit­glie­der bei meh­re­ren Ver­an­stal­tun­gen in den Som­mer­mo­na­ten erfolg­reich in die Tat um. Jähr­li­cher Höhe­punkt ist die “Mini12er Traun­see­wo­che”. Sie fin­det heu­er von 30. Juni bis 4. Juli im Uni­on Yacht Club Traun­see statt. Das inte­gra­ti­ve Segeln hat sich zu einer Erfolgs­ge­schich­te in Sachen Inklu­si­on ent­wi­ckelt. Ermög­licht wird dies durch das Enga­ge­ment der ehren­amt­lich arbei­ten­den Mit­glie­der des Gmund­ner Ver­eins und durch zahl­rei­che Hel­fer und Hel­fe­rin­nen sowie die treu­en Sponsoren.