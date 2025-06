Die Feu­er­wehr Gmun­den muss­te inner­halb von zwei Tagen gleich zwei­mal aus­rü­cken: Am Vor­mit­tag des 24. Juni blo­ckier­te ein umge­stürz­ter Baum die Traun­stein­stra­ße, am Abend des 25. Juni brann­te der Inhalt eines Papier­con­tai­ners in der Theresienthalstraße.

Baum blockierte Traunsteinstraße

Am 24. Juni 2025 wur­de die Feu­er­wehr Gmun­den am Vor­mit­tag zu einem tech­ni­schen Ein­satz in die Traun­stein­stra­ße geru­fen. Ein Baum war auf die Fahr­bahn gestürzt und blo­ckier­te den Stra­ßen­ver­kehr. Die Ein­satz­kräf­te konn­ten das Hin­der­nis rasch ent­fer­nen und die Stra­ße wie­der freigeben.

Papiercontainer stand in Flammen

Am dar­auf­fol­gen­den Abend, dem 25. Juni, wur­de die Feu­er­wehr erneut alar­miert – die­ses Mal zum Brand eines Abfall­con­tai­ners in der The­re­si­enthal­stra­ße. Dort hat­te der Inhalt eines Papier­con­tai­ners Feu­er gefan­gen. Die Feu­er­wehr lösch­te den Brand unter schwe­rem Atem­schutz. Ver­letzt wur­de nie­mand, berich­tet die Feu­er­wehr. (Quel­le: FF Gmunden)