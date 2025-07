Auch heu­er orga­ni­siert die Stadt­ge­mein­de Gmun­den wie­der die Akti­on Schul­tü­te. Dabei soll für ein­kom­mens­schwa­che Haus­hal­te der Schul­start und damit der Beginn des heu­ri­gen Bil­dungs­we­ges erleich­tert werden.

Die Eltern wer­den befragt, bei wel­chen Geschäf­ten sie die Schul­sa­chen ein­kau­fen wol­len, und bekom­men danach einen Gut­schein die­ses Han­dels­be­triebs für jedes schul­pflich­ti­ge Kind im Haus­halt. Die Höhe des Gut­scheins rich­tet sich einer­seits nach dem Spen­den­auf­kom­men, ande­rer­seits nach der Anzahl der Kin­der, die ange­mel­det werden.

Die Beson­der­heit die­ser Akti­on ist, dass das Spen­den­geld tat­säch­lich aus­schließ­lich in die Bil­dung der Kin­der inves­tiert wird, was dadurch sicher­ge­stellt ist, als aus­schließ­lich Gut­schei­ne von Libro, Pagro und Tha­lia aus­ge­ge­ben wer­den. Für jedes Kind wird wie­der eine klei­ne Schul­tü­te durch das Sozi­al­amt besorgt.

Wer sich an die­ser Akti­on, mit der in die Zukunft der Gmund­ner Kin­der inves­tiert wird, als Spen­de­rin oder Spen­der betei­li­gen möch­te, wird ersucht, den Spen­den­be­trag dafür ent­we­der im Sozi­al­amt abzu­ge­ben oder auf das Kon­to der Stadt­ge­mein­de Gmun­den bei der Rai­ka Salz­kam­mer­gut Nord unter der IBAN-Num­mer AT20 3451 0000 0951 1312, Kenn­wort Schul­tü­te, einzuzahlen.

Schü­le­rin­nen und Schü­ler der BEA wur­den bereits zuguns­ten der Akti­on Schul­tü­te aktiv und spen­de­ten 1200 Euro (Bild).

Ein wei­te­res beson­de­res Pro­jekt zu die­ser Akti­on füh­ren die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Reli­gi­ons­grup­pe der 5. Klas­se des BRG/BORG Schloss Traun­see unter Pro­fes­so­rin Gabrie­le Max durch. Nach­dem Sozi­al­stadt­rat Tho­mas Berg­tha­ler in einer Unter­richts­stun­de die Akti­on vor­stel­len durf­te, erklär­ten sich die Jugend­li­chen bereit, die­ses Pro­jekt mit vol­lem Ein­satz zu unter­stüt­zen. Sie wer­den bei einer Schul­ver­an­stal­tung einen Geträn­ke­stand betreu­en, Sam­mel­büch­sen in Gmund­ner Fir­men und Geschäf­ten auf­stel­len und selbst Pas­san­ten auf der Stra­ße um Unter­stüt­zung für die­se Akti­on bit­ten. Stadt­rat Berg­tha­ler zeig­te sich ange­tan von die­sem Enga­ge­ment: “Da die Jugend­li­chen den Wert von guter Bil­dung täg­lich sehen, war es ihnen wich­tig, auch einen Bei­trag in die­ser Ange­le­gen­heit zu leisten.”