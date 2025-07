In ihrem 1. Meis­ter­schafts­jahr über­rasch­te die neu for­mier­te Elf vom Traun­see in der „Zwöl­fer-Liga“ mit dem 3. Tabel­len­platz, nur 1 Punkt hin­ter „Vize­meis­ter“ Uni­on Lochen. In der neu­en Sai­son bekommt es die Elf von Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer „nur mehr“ mit 8 Geg­nern zu tun. War­um? Der Head­coach: „Nach dem Rück­zug der SPG Laab/Ranshofen, der Fusi­on des ASKÖ Vorch­dorf mit TUS Krems­müns­ter und dem Auf­stieg der bei­den Erst­plat­zier­ten SPG Atiesenhofen/Weilbach und U. Lochen in die Lan­des­li­ga ist die Frau­en­klas­se Süd/West „geschrumpft“, wobei die Liga trotz des klei­ne­ren Star­ter­fel­des nichts an Attrak­ti­vi­tät und star­kem Kon­kur­renz­kampf ein­ge­büßt hat“.

Wann habt Ihr mit der Vor­be­rei­tung begon­nen, wie oft trai­niert Ihr aktuell?

„Wir sind am 16. Juli gestar­tet, und trai­nie­ren immer am Mitt­woch und Frei­tag, an Mon­ta­gen gibt es einen zusätz­li­chen Ter­min, falls erforderlich.“

Wel­che per­so­nel­len Ver­än­de­run­gen gibt es außer dem Zugang von Nora Emi­lia Marsch­ner und Anna Diem?

„Im Moment nicht, Nora und Anna sind Ver­stär­kun­gen, die super in die­ses Team passen!“

War Eure Suche nach einer 2. Tor­hü­te­rin erfolgreich?

„Noch nicht, aber wir las­sen uns davon nicht beir­ren und wür­den einer Anwär­te­rin eine ein­ge­schwo­re­ne Gemein­schaft anbie­ten, zwar mit sport­li­chem Ehr­geiz, aber mit gleich viel Spaß und Freu­de am Fußball!“

Zum Meis­ter­schafts­auf­takt geht es in die „Frem­de“?

„Ja, am 24. August tre­ten wir in Münz­kir­chen bei der SPG HÖGL Taufkirchen/Münzkirchen an, eine ers­te ech­te Her­aus­for­de­rung, ehe wir am Wochen­en­de 30/31. 8. erst­mals daheim in der LSP-Are­na Gmun­den gegen die Liga-Neu­lin­ge des ASV Nie­der­thal­heim spielen“.

Was erwar­test Du Dir gene­rell nach dem guten Abschnei­den von der nächs­ten Saison?

„Mei­ne Mädels haben zwar in ihrem „Debüt-Jahr“ mit Rang 3 sehr gut per­formt, aber jetzt ste­hen wir vor einer neu­en Bewäh­rungs­pro­be und wol­len uns wie­der im Vor­der­feld plat­zie­ren. Es gibt eini­ge Anwär­ter auf den Meis­ter­ti­tel, aber gene­rell wür­de ich sagen, an einem „guten Tag“ ist jedes Team in der Lage, jedes ande­re zu schla­gen. Pro­fi­tie­ren soll­ten die Fans, denn es wird wie­der eine sehr span­nen­de Meisterschaft!“

Dan­ke für das Gespräch und Alles Gute! Das Inter­view führ­te Hel­mut Pichler.