Es mutet bei­na­he urtüm­lich an, ein Turn­fest am Berg zu ver­an­stal­ten. Bereits zum 63. Mal begeht der Turn­ver­ein Gmun­den 1861 in den Som­mer­mo­na­ten ein Berg­turn­fest. Begin­nend am Ost­ufer des Wildensees, am Elm­see bei der Püh­rin­ger­hüt­te, jetzt in den ver­gan­ge­nen Jah­ren nahe der Isch­ler­hüt­te auf der Schwar­zen­berg Alm. In den Bewer­ben Stein­stoß, Lauf und Stand­weit­sprung wer­den die Gewin­ner ermit­telt. Frei gewählt wer­den die Auf­stiegs­we­ge zur Hüt­te, heu­er bereits hat­te eine Grup­pe am Vor­tag über die Hoch­kogl­hüt­te, Eis­höh­le und Wil­den­ko­gel zum Ziel gefun­den. Die Gemein­schaft kommt nicht zu kurz am Abend, da wird musi­ziert, gesun­gen und mit der Seitl­pfei­fe gepfiffen.

Die Orga­ni­sa­to­ren Die­mut Gföll­ner und Gerold Gräf­ner waren für den Ablauf und die Berech­nung zuständig.

Nach Aus­wer­tung der sport­li­chen Leis­tun­gen wur­den bei der Sie­ger­eh­rung die Ergeb­nis­se bekannt­ge­ge­ben. Als Berg­turn­fest­sie­ger ging wie im Vor­jahr Gun­hild Gföll­ner (TV Gmun­den 1861) bei den Tur­ne­rin­nen und bei den Tur­nern wie­der­hol­te Erik Pipal (TV Jahn Baden) sei­ne Plat­zie­rung vom Vorjahr.

Mit unse­rer Lan­des­hym­ne Hoamat­land wur­de das Berg­turn­fest wür­dig beendet.