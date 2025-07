Wolf­segg am Haus­ruck blickt stolz auf eine rund­um gelun­ge­ne OÖ Gar­ten­zeit 2023 zurück. Als ers­te Gast­ge­ber-Gemein­de die­ses neu­en For­mats – kon­zi­piert als „klei­ne Schwes­ter“ der Lan­des­gar­ten­schau – hat Wolf­segg gezeigt, wel­ches Poten­zi­al in klei­ne­ren Orten steckt. „Die OÖ Gar­ten­zeit rich­tet sich gezielt an klei­ne­re Gemein­den, und soll ihnen die Mög­lich­keit bie­ten, Gast­ge­ber für ein Gar­ten-Gro­ße­vent des Lan­des Ober­ös­ter­reich zu sein“, so Agrar-Lan­des­rä­tin Michae­la Lan­ger-Wenin­ger, die wei­ters betont: „Ich freue mich, dass die posi­ti­ven Effek­te der Gar­ten­zeit bis heu­te in Wolf­segg spür­bar sind.“

Am Markt­platz und auf dem ehe­ma­li­gen Gar­ten­zeit-Are­al Schan­ze ent­fal­tet sich auch lan­ge nach Ende der Ver­an­stal­tung eine far­ben­fro­he Blu­men­pracht, die Ein­hei­mi­sche wie Gäs­te zum Ver­wei­len ein­lädt. Vie­le der im Rah­men der Gar­ten­zeit gesetz­ten Blu­men sor­gen noch immer für ein leben­di­ges, natür­li­ches Ortsbild.

Die Schan­ze, einst zen­tra­ler Schau­platz der Gar­ten­zeit, hat sich inzwi­schen als attrak­ti­ves und viel­sei­tig genutz­tes Frei­zeit­zen­trum eta­bliert. Die moder­ne Infra­struk­tur bie­tet Raum für kul­tu­rel­le und gesell­schaft­li­che Ver­an­stal­tun­gen – von Ver­eins­fes­ten bis zu Kon­zer­ten. Die Spiel­plät­ze und der Bewe­gungs­park wer­den von Fami­li­en sowie von Schu­len und Kin­der­gär­ten ger­ne und regel­mä­ßig genutzt. Sie för­dern Bewe­gung, Begeg­nung und das Erle­ben der Natur.

Ein beson­de­res High­light ist die Ball­sport­an­la­ge, die allen Ver­ei­nen offen­steht. Hier fin­det unter ande­rem das Feu­er­wehr­ju­gend­la­ger statt – ein Bei­spiel für die viel­fäl­ti­ge und nach­hal­ti­ge Nut­zung des Geländes.

Lan­des­rä­tin Michae­la Lan­ger-Wenin­ger zeigt sich beeindruckt:

„Die OÖ Gar­ten­zeit in Wolf­segg zeigt ein­drucks­voll, wie das Ziel des Lan­des, durch Gar­ten­schau­en nach­hal­tig Lebens­qua­li­tät und Erho­lungs­räu­me zu schaf­fen, ver­wirk­licht wer­den kann. Mit viel Enga­ge­ment wur­den hier blü­hen­de Akzen­te gesetzt und zugleich blei­ben­de Wer­te geschaf­fen. Das macht die ers­te Gar­ten­zeit zu einem gelun­ge­nen Bei­spiel für kom­men­de Gar­ten­zei­ten im Land.“

Auch Bür­ger­meis­te­rin Bar­ba­ra Schwarz zieht eine posi­ti­ve Bilanz:

„Wir sehen jeden Tag, wie gut das Frei­zeit­ge­län­de ange­nom­men wird – von Fami­li­en, Ver­ei­nen, Schu­len und Gäs­ten. Die OÖ Gar­ten­zeit wirkt in Wolf­segg weit über ihre eigent­li­che Dau­er hinaus.“

Man­fred Ettin­ger, Geschäfts­füh­rer der OÖ Gar­ten­zeit Wolf­segg, zeigt sich begeistert:

„Die OÖ Gar­ten­zeit hat in Wolf­segg blei­ben­de Wer­te geschaf­fen. Wenn Visi­on, Enga­ge­ment und Nach­hal­tig­keit auf­ein­an­der­tref­fen, ent­steht ein ech­ter Mehr­wert – für alle Generationen.“