Bad Ischl – Mit großem Engagement haben Mitglieder des Salzkammergutverbands der Vogelfreunde auf der Katrin zahlreiche neue Nistkästen montiert. Ziel der Aktion ist es, heimische Vogelarten gezielt zu unterstützen und zusätzliche Brut- und Rückzugsräume im alpinen Lebensraum zu schaffen.

Entlang ausgewählter Wald- und Randbereiche wurden die Nistkästen fachgerecht angebracht und an die Bedürfnisse unterschiedlicher Vogelarten angepasst. Besonders Meisen, Kleiber und andere Höhlenbrüter profitieren von diesem Angebot, da natürliche Brutplätze durch Wetterereignisse und die zunehmende menschliche Nutzung immer seltener werden.

„Die Katrin ist ein wertvoller Naturraum mit großer Artenvielfalt. Mit den Nistkästen leisten wir einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zum Erhalt der Vogelwelt“, betont Alfred Lichtenegger, Verbandsobmann der Vogelfreunde. Die Aktion erfolgte in enger Abstimmung mit den zuständigen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern.

Von den Österreichischen Bundesforsten unterstreicht Betriebsleiter Martin Stürmer: „Eine naturnahe und ökologisch orientierte Bewirtschaftung ist die beste Form der Nutzung. Nisthilfen sind dabei ein kleiner, aber wertvoller Beitrag – sie erfreuen nicht nur die Vögel, sondern hoffentlich auch die Besucherinnen und Besucher rund um die Katrin.“

„Die Katrin steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Landschaft. Projekte wie dieses leisten einen konkreten Beitrag zum Schutz unserer heimischen Artenvielfalt – das unterstützen wir sehr gerne“, ergänzt Johannes Aldrian, Geschäftsführer der Katrin Seilbahn GmbH.

Neben der Montage übernehmen die Vereinsmitglieder auch die regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Kästen. So wird sichergestellt, dass die Nistplätze langfristig genutzt werden können und die Vögel optimale Bedingungen vorfinden.

Mit ihrem Einsatz wollen die Vogelfreunde darüber hinaus das Bewusstsein für den Schutz heimischer Tierarten stärken und weitere Naturinteressierte zu ähnlichen Projekten motivieren.