Die Stadtgemeinde Gmunden treibt die Neugestaltung der Esplanade voran: Nach mehr als sechs Jahrzehnten muss die Konditorei Baumgartner ihren Standort im Herbst 2027 verlassen. Der bestehende Pachtvertrag läuft mit 31. Oktober 2027 aus und wird nicht verlängert. Nun wurde das Nachfolgeprojekt offiziell ausgeschrieben. Geplant ist die Errichtung und der Betrieb einer ganzjährigen „Lakeside-Lounge“ am Traunsee-Ufer. Die Entscheidung über die Vergabe soll voraussichtlich Ende November 2026 fallen.

Mit Unterstützung einer Tourismus- und Managementberatung hat die Stadt ein neues Konzept erarbeitet, das eine umfassende Weiterentwicklung des Standorts vorsieht. Künftig soll dort ein ganzheitlicher Gastronomiebetrieb mit erweiterten Öffnungszeiten entstehen, der ein breites Publikum anspricht. Vorgesehen ist ein ganzjähriger und ganztägiger Betrieb – vom Frühstücksangebot bis hin zur Abendgastronomie.

Die geplante Anlage soll rund 220 Sitzplätze bieten und sowohl Einheimische als auch Touristinnen und Touristen ansprechen. Ergänzend seien zusätzliche Angebote möglich, etwa eine Dachterrasse oder ein Seegarten sowie Freizeit- und Veranstaltungsangebote, etwa im Bereich Wassersport.

Die Stadt verfolgt das Ziel, den Standort zu einem modernen Aushängeschild zu entwickeln, das sich architektonisch in die Umgebung einfügt und gleichzeitig neue Impulse für den Tourismus setzt. Die Entwicklungsfläche umfasst rund 1.200 Quadratmeter.

Das Vergabeverfahren läuft in zwei Stufen: Zunächst können sich Interessenten bewerben, anschließend werden ausgewählte Bewerber zur Angebotslegung eingeladen. Insgesamt gehe es um ein Projekt mit einem geschätzten Volumen von rund 50 Millionen Euro.