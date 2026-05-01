In Altmünster ist am Freitagnachmittag ein Musiker bei einer Pause im Rahmen des traditionellen Maiblasens über eine Böschung abgestürzt. Ein größerer Personenrettungseinsatz folgte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden am Nachmittag des 01. Mai 2026 mit dem Einsatzstichwort „Personenrettung unwegsames Gelände“ nach Altmünster alarmiert. Eine Person stürzte laut Polizei beim Verrichten der Notdurft über eine Böschung. Der Verletzte wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie dem Team des Notarzthubschraubers Martin 3 erstversorgt und in weiterer Folge ins Krankenhaus gebracht.

„Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war am 01. Mai 2026 gegen 15:00 Uhr im Ortsgebiet von Altmünster unterwegs. Als er am Rande einer steilen Böschung seine Notdurft verrichten wollte, verlor er plötzlich das Gleichgewicht und stürzte etwa sieben bis acht Meter hinunter. Er musste von der Feuerwehr gerettet werden und wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.“