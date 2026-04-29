Die Blutwurst der Metzgerei Maier schmeckt einfach ausgezeichnet und wurde beim internationalen Rotwurstwettbewerb prämiert!

Die Qualitätsmetzgerei Maier in Pöndorf ist einer der wenigen Betriebe, die ausschließlich 100% Fleisch aus Österreich verarbeiten, von kontrollierten Bauern aus der Region. Neben hochqualitativen Fleischwaren ist die Metzgerei Maier zudem für sehr geschmackvolle Wurst-Kreationen aus Meisterhand bekannt. In den letzten Jahren wurden die handgefertigten Würste der Metzgerei Maier bereits mehrfach ausgezeichnet.

Sieg beim Internationalen Blutwurst Wettbewerb 2026 in der französischen Normandie!

Die „Ritter des Blutwurst-Geschmacks“ von Boudin-Mortagne-Au-Perche zeichnen jedes Jahr die besten Produkte aus. Neben französischen Klassikern werden vor allem traditionelle deutsche und österreichische Blutwürste bewertet. Von 13. bis 15. März 2026 wurde die Kleinstadt Mortagne-Au-Perche wieder zur „Hauptstadt der Blutwurst“. Rund 30.000 Besucher kommen jedes Jahr zur begleitenden Messe, bei der mehrere Tonnen Blutwürste gekostet und gefeiert werden.

Herzstück der Veranstaltung ist der Internationale Rotwurst-Wettbewerb, bei dem handgefertigte Blutwürste im Rahmen einer professionellen Blindverkostung beurteilt werden. In diesem Jahr wurde die Blutwurst der Metzgerei Maier mit der goldenen Medaille ausgezeichnet.

„Diesen einzigartigen Wettbewerb zu gewinnen, ist etwas sehr besonderes und beweist ein Mal mehr unseren hohen Qualitäts-Anspruch“ betont die Geschäftsführung der Franz Maier KG aus Pöndorf/OÖ.

Die Geschmacks-Sensation: Der neue regionale Brat- und Grillkäse „Pöndorfer`s Cheesy“!

Die Sensation des Jahres ist der „Pöndorfer`s Cheesy“ der Metzgerei Maier. Die völlig neu entwickelte Käsezubereitung, speziell zum Braten und Grillen, wurde in Zusammenarbeit mit der Vöcklakäserei kreiert. So entstand der erste Brat- und Grillkäse mit Zutaten rein aus der Region für höchsten Genuss mit jedem Biss.

Der „Pöndorfer`s Cheesy“ lässt sich perfekt braten und grillen. Beim Garen wird er außen knusprig und innen zart schmelzend. Er behält dabei seine Form und es gibt kein Zerfließen am Grill oder in der Pfanne. Einfach Scheiben abschneiden, erhitzen und genießen ohne lästiges Quietschen. Handgefertigt aus bestem Qualitätskäse der Vöcklakäserei. Den „Pöndorfer`s Cheesy“ gibt es in vier Sorten „Natur, Chili, Kräuter und Selchfleisch“ passend für jeden Geschmack.

Perfekt zum Barten und Grillen die neuen „Chili-Käse-Griller“ und „Bernerwürstl all in“!

Scharf und feurig! Die neuen „Chili-Käse-Griller“ sind mit Chilis und Jalapenos verfeinert. Zudem sind sie mit cremigem Käse der Vöcklakäserei gefüllt. Außen knusprig und innen zart schmelzend, hergestellt mit 100% Qualitäts-Fleisch aus Österreich. Diese besonders würzigen Grillwürstl sind perfekt für alle, die eine extra Portion Schärfe lieben.

Einfach genial und lecker! Die neuen „Bernerwürstl all in“. Der herzhafte Speck ist nicht mehr außen gewickelt, sondern direkt in die Würste eingearbeitet. Die perfekte Lösung für das sonst übliche lästige Ablösen des Specks beim Braten oder Grillen. Neue Rezeptur und gefüllt mit cremigem Käse der Vöcklakäserei. Handgefertigt mit hochwertigstem Rinder- und Schweinefleisch, zu 100% aus Österreich.