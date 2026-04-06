Am Ostermontag ist ein PKW in Altmünster im Bereich Großalm von der Straße abgekommen und in einem Bachbett zum Stillstand gekommen. Einsatzkräfte mussten zur Bergung ausrücken. Für die Dauer der Arbeiten kam es zu einer teilweisen Sperre der Großalm-Landesstraße. Verletzt wurde bei dem Unfall nichts berichtet.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:00 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein PKW von der Fahrbahn ab, touchierte eine Baumgruppe und stürzte anschließend in ein angrenzendes Bachbett. Zur Unterstützung der Feuerwehr Neukirchen bei Altmünster wurde ein weiteres Einsatzfahrzeug mit Wechselladefahrzeug (WLF) nachalarmiert.

Elektrofahrzeug aus Bach gehoben

Nach dem Entfernen von kleineren und größeren Ästen konnte das verunfallte Elektrofahrzeug aus dem Bachbett gehoben werden. Anschließend wurde es einem Abschleppdienst übergeben. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Großalm-Landesstraße teilweise für den Verkehr gesperrt werden, berichtet die Feuerwehr Altmünster.