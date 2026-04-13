Am Sonntag ist ein Wanderer in Ebensee bei einem Ausflug von einem Hund gebissen worden. Der 47-Jährige erlitt dabei eine blutende Verletzung an der Wade. Der Hundebesitzer zeigte sich unkooperativ und verließ trotz Aufforderung den Ort des Geschehens. Er konnte jedoch ausgeforscht werden.

Hund nicht angeleint

Der Vorfall ereignete sich am 12. April 2026 gegen 13:00 Uhr. Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Steyr wurde während eines Wanderausfluges von einem nicht angeleinten Hund attackiert und in die Wade gebissen. Dabei entstand eine blutende Wunde.

Besitzer entfernte sich vom Unfallort

Der 65-jährige Hundebesitzer aus dem Bezirk Gmunden soll sich nicht um eine angemessene Erstversorgung des Verletzten gekümmerht haben und verhielt sich unkooperativ.

Zunächst versuchte der Mann, sich durch Verlassen des Tatortes der Situation zu entziehen. Dies konnte vorerst durch den Geschädigten sowie durch anwesende Zeugen verhindert werden. Im weiteren Verlauf entfernte sich der 65-Jährige jedoch dennoch vom Unfallort.

Polizei forscht Hundehalter aus

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Mann schließlich ausgeforscht und eindeutig identifiziert werden. Gegen ihn werden nun mehrere Anzeigen bei der zuständigen Behörde erstattet.