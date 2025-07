Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ver­wan­del­te sich das Schloss Ort in Gmun­den in eine bun­te Büh­ne für inter­na­tio­na­le Kunst. Beim bereits fünf­ten „Kunst­spa­zie­rer“ brach­te der Kunst­ver­ein Gmun­den unter der Lei­tung von Mat­thi­as Kret­schmer erst­mals mexi­ka­ni­sche Künst­ler an den Traunsee.

Nam­haf­te Künst­ler aus der Regi­on Gmun­den zeig­ten bei die­ser Aus­stel­lung ein­mal mehr, dass nicht nur Kunst zu Gmun­den, son­dern auch Gmun­den zur Kunst gehört.

Kunst aus zwei Wel­ten – ein Ereig­nis vol­ler Kontraste

Bei strah­len­dem Son­nen­schein und bes­ter Stim­mung prä­sen­tier­te sich der „Kunst­spa­zie­rer“ als ech­ter Publi­kums­ma­gnet. Das Mot­to „Das Unge­se­he­ne“ wur­de dabei ein­drucks­voll mit Leben gefüllt: Zum ers­ten Mal stell­ten Gäs­te aus Mexi­ko gemein­sam mit regio­na­len Künst­lern ihre Wer­ke aus. Für vie­le Besu­cher war die Begeg­nung mit die­ser Art von Kunst völ­lig neu. „Man spürt förm­lich, dass die­se Bil­der Geschich­ten erzäh­len, die wir sonst nie zu Gesicht bekom­men hät­ten“, mein­te eine Besu­che­rin begeistert.

Die Künst­ler­grup­pe Sub­ter­rá­ne­os aus Oaxa­ca stand im Zen­trum des dies­jäh­ri­gen High­lights. Mit ihren kraft­vol­len, groß­for­ma­ti­gen Gra­fi­ken wer­fen sie einen kri­ti­schen Blick auf gesell­schaft­li­che Miss­stän­de. The­men wie sozia­le Ungleich­heit, indi­ge­ne Iden­ti­tät und Aus­gren­zung wer­den visu­ell auf­ge­la­den und mit star­ker Sym­bo­lik insze­niert. Beson­ders beein­dru­ckend war die Serie, die Stra­ßen­sze­nen aus Mexi­ko mit der Aura his­to­ri­scher Figu­ren verbindet.

Das Kol­lek­tiv Sub­ter­rá­ne­os betreibt in Mexi­ko die „Casa Sub­ter­rá­nea“ – ein Ort, der Werk­statt, Gale­rie und Schu­le zugleich ist. Jun­ge Talen­te erhal­ten dort nicht nur künst­le­ri­sche Aus­bil­dung, son­dern auch die Mög­lich­keit, ihren Lebens­un­ter­halt mit Krea­ti­vi­tät zu sichern. Der Ursprung vie­ler Ideen liegt in der Volks­be­we­gung von 2006, die bis heu­te künst­le­ri­sche Aus­drucks­for­men in Oaxa­ca prägt.

Auch die hei­mi­schen Künst­le­rin­nen und Künst­ler stan­den dem inter­na­tio­na­len Besuch in nichts nach. Die lite­ra­ri­sche Stim­me kam von Ange­li­ka Toma, deren Lesung dem Spa­zier­gang zusätz­li­che Tie­fe ver­lieh. Dazu spiel­te das Jazz-Ensem­ble Scha­blon­ski, das dem Schlos­sin­nen­hof einen ganz eige­nen Klang­tep­pich schenkte.

„Die­se Kom­bi­na­ti­on aus regio­na­lem Kön­nen und inter­na­tio­na­lem Aus­tausch ist ein­fach ein­zig­ar­tig“, sag­te eine aus­stel­len­de Künst­le­rin beein­druckt. Daher ist es kaum ver­wun­der­lich, dass die Reso­nanz beim Publi­kum durch­wegs posi­tiv war.

Die bild­star­ken Wer­ke wirk­ten wie Fens­ter in ande­re Wel­ten: Stier­mas­ken in düs­te­ren Gas­sen, indi­ge­ne Ahnen über moder­ne Sky­li­nes, geball­te Farb­ex­plo­sio­nen auf rau­em Papier. Infol­ge­des­sen ent­wi­ckel­te sich der Spa­zier­gang nicht nur zum Kunst­ge­nuss, son­dern auch zu einem Ort des Dia­logs zwi­schen Kulturen.

Die Gast­künst­ler Eric Pozos, Dami­an Jime­nez, Mis­a­el Becer­ril aus Oaxa­ca grei­fen die The­ma­tik mit geschicht­li­chen Figu­ren, Wesen aus der indi­ge­nen Folk­lo­re, aber auch mit anony­men Men­schen in typi­schen Stra­ßen­sze­nen auf.

Zudem wur­de deut­lich, wie viel Poten­zi­al in der Ver­bin­dung von tra­di­tio­nel­ler Gra­fik und zeit­ge­nös­si­scher Wand­ma­le­rei steckt. Wie­der ein star­kes Zei­chen der Gmund­ner Kunst­sze­ne. Das Team des Kunst­ver­eins bewies erneut Mut zur Inno­va­ti­on und ein fei­nes Gespür für beson­de­re Kooperationen.

Nach die­sem Erfolg darf man mit Span­nung auf das kom­men­de Jahr bli­cken. Wer 2026 dabei sein wird, bleibt offen – doch die Lat­te liegt hoch.

Star­ke Kunst, kla­re Bot­schaf­ten und ein Traun­see in Best­form – Gmun­den hat erneut gezeigt, was kul­tu­rell mög­lich ist. Zwei Kon­ti­nen­te, ein Ziel: Kunst sicht­bar machen.