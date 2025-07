Am Sams­tag ver­letz­te sich ein 62-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Gmun­den bei einer Berg­tour am Kat­zen­stein. Trotz Sturz und Schmer­zen setz­te er sei­nen Abstieg eigen­stän­dig fort und alar­mier­te die Ret­tung erst am Laudachsee.

Sturz beim Abstieg vom Katzenstein

Ein 62-jäh­ri­ger Wan­de­rer war am Sams­tag auf dem 1.349 Meter hohen Kat­zen­stein in Gmun­den unter­wegs. Nach­dem er bereits am frü­hen Vor­mit­tag den Gip­fel erreicht hat­te, trat er den Abstieg über den­sel­ben Weg an. Gegen 9:30 Uhr rutsch­te er auf dem mar­kier­ten Steig aus und stürz­te rund zwei Meter über eine Fels­pas­sa­ge. Dabei ver­letz­te sich der Mann unbe­stimm­ten Gra­des und erlitt blu­ten­de Wunden.

Selbstständiger Abstieg trotz Verletzungen

Trotz sei­ner Ver­let­zun­gen setz­te der 62-Jäh­ri­ge den Abstieg eigen­stän­dig fort. Über die “Hohe Schar­te” und den “Gas­s­ner­steig” erreich­te er schließ­lich den Lau­dach­see. Erst dort ver­stän­dig­te der Mann den Notruf.

Versorgung und Transport ins Klinikum

Die alar­mier­ten Ret­tungs­kräf­te tra­fen den Ver­letz­ten am Lau­dach­see an, ver­sorg­ten ihn vor Ort und brach­ten ihn anschlie­ßend ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmunden.

Quel­le: LPD OÖ