Mit der öffent­li­chen Auf­füh­rung des Musik­ver­mitt­lungs­stücks „Der Klang des Wei­ßen Gol­des“ lädt die Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof am Frei­tag, 5. Sep­tem­ber 2025 um 16 Uhr in das neue Pro­ben­heim (Scharn­stei­ner Stra­ße 60, 4810 Gmun­den) ein, um Eltern und Kin­der für Musik zu begeis­tern und das Jugend­pro­gramm, den Lauf­enten­club, kennenzulernen.

Musi­ka­li­sches Aben­teu­er für die gan­ze Familie

Die fan­ta­sie­vol­le Kom­po­si­ti­on von Flo­ri­an Moit­zi (Musik) und Katha­ri­na Eckerstor­fer (Text) erzählt von vier Berg­ko­bol­den, die die Men­schen vor Unheil schüt­zen und ihnen als Dank das kost­ba­re „wei­ße Gold“ schen­ken. Doch als Gier und ein Gewit­ter das Gleich­ge­wicht bedro­hen, kann nur das Publi­kum hel­fen, die Kobol­de zu retten.

Wäh­rend einer rund 45-minü­ti­gen musi­ka­li­schen Rei­se ler­nen Kin­der spie­le­risch die Klän­ge ver­schie­de­ner Instru­men­te ken­nen. Die kind­ge­rech­te Auf­füh­rung wird von einem Erzäh­ler beglei­tet und ist als inno­va­ti­ves For­mat zur musi­ka­li­schen Früh­för­de­rung kon­zi­piert – aus­ge­zeich­net mit dem Musik­ver­mitt­lungs-Preis „Instru­men­ten­vor­stel­lung ein­mal anders“.

Ein Mit­mach-Klan­gaben­teu­er mit Salzkammergut-Bezug

Die Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof prä­sen­tiert das Stück in eigens adap­tier­ter Ver­si­on mit Bezug zum Salz­kam­mer­gut – inklu­si­ve der loka­len Berg­welt. Gespielt wird in einer klei­nen Beset­zung aus Vereinsmusiker:innen, bei der jedes Instru­ment (Quer­flö­te, Trom­pe­te, Kla­ri­net­te, Tenor­horn, Posau­ne, Tenor­sa­xo­phon, Fagott, Tuba, Schlag­werk) einen Teil der Geschich­te zum Leben erweckt.

Nach erfolg­rei­chen Auf­füh­run­gen in drei Gmund­ner Volks­schu­len freut sich der Musik­ver­ein, das Stück nun abschlie­ßend öffent­lich zu prä­sen­tie­ren und jun­ge Zuhörer*innen sowie deren Fami­li­en zu begeis­tern. Der Ein­tritt ist frei und auch Lauf­enten­club-Mas­kott­chen „Lot­ti“, eine Stoff­tier-Lauf­ente, darf natür­lich nicht fehlen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Jugend­pro­gramm der Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmunden-Engelhof:

Im Lauf­enten-Jugend­club der Werks­ka­pel­le wird Kin­dern ab ca. 5 Jah­ren Block­flö­ten­un­ter­richt und musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung in einer Ver­eins­ge­mein­schaft mit viel Spiel und Spaß gebo­ten. Die Lauf­enten-Kin­der tref­fen sich ein­mal im Monat an einem Frei­tag­nach­mit­tag im Ver­eins­heim der Werks­ka­pel­le zu The­men­ver­an­stal­tun­gen mit Musik­be­zug – kos­ten­lo­se Teil­nah­me ohne Anmel­dung. Die­se Lauf­enten-Nach­mit­ta­ge sind immer für alle Kin­der – unab­hän­gig davon, ob sie bereits ein Instru­ment erler­nen – offen. Der nächs­te Ter­min ist am Frei­tag, 26.9.2025 um 14.30 Uhr. Seit März wird auch ein eige­ner Jugend­club für Kin­der ab 10 Jah­ren und Jugend­or­ches­ter­mit­glie­der ange­bo­ten. Ein Ein­stieg oder ein Schnup­pern ist jeder­zeit mög­lich. Im Vor­jahr wur­de der „Lauf­enten­club“ mit dem För­der­preis des OÖ. Volks­kul­tur­preis 2024 ausgezeichnet.

Die Werks­ka­pel­le freut sich auch über erwach­se­ne und jugend­li­che Quer- oder Wie­der­ein­stei­ge­rIn­nen auf allen blas­or­ches­ter­ge­eig­ne­ten Instru­men­ten. Alle Ter­mi­ne und Infos sind online unter www.wk-laufen.at ver­füg­bar. Fra­gen und Anmel­dun­gen zum Lauf­enten-Jugend­pro­gramm ger­ne an Jugend­re­fe­ren­tin Tan­ja Scho­bes­ber­ger (0650 57 00 685, jugendreferat@wk-laufen.at) rich­ten.