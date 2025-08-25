Durch einem „Dop­pel­pack“ von Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger und den Sie­ges­tref­fer von Eva Rams­im­mer gewann die Frau­en-Elf des SV Gmund­ner Milch in der Streibl-Are­na Münz­kir­chen am Sonn­tag gegen die Spiel­ge­mein­schaft HÖGL Taufkirchen/Münzkirchen mit 3:2 (1:1) und liegt nach der 1. Run­de der Frau­en­klas­se Süd/West auf Platz 3.

Gmun­dens Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer: „Es war das erwar­tet schwe­re Spiel, aus­wärts, gegen kampf­star­ke Geg­ne­rin­nen, die auch sehr gut zu spie­len ver­ste­hen. Wir konn­ten früh nach einem Mühl­ba­cher-Eck­ball, durch Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger per Kopf in Füh­rung gehen, der zwei­te Tref­fer war eine Co-Pro­duk­ti­on von Sto­ckin­ger und Eva Rams­im­mer, die auch noch selbst für das 3. Tor sorg­te. In der 2. Spiel­hälf­te debü­tier­te unse­re jun­ge Tor­hü­te­rin Ron­ja Pritz, die wie ihre „Vor­gän­ge­rin“ Julia Spieß­ber­ger, eini­ge tol­le Chan­cen der Gast­ge­be­rin­nen zunich­te­mach­te. Mit dem gesam­ten Auf­ge­bot, jeder ein­zel­nen Spie­le­rin, war ich sehr zufrie­den, schließ­lich bot die Heim­elf eine star­ke Leis­tung und hat rou­ti­nier­te Spie­le­rin­nen und gro­ße Talen­te in ihren Reihen.“

UFC Atter­gau setz­te sich gleich an die Tabellenspitze!

Mit einem 9:1 (5:1)-Kantersieg bei der SPG Kremsmünster/Vorchdorf Ladies setz­te der UFC Atter­gau ein mar­kan­tes Aus­ru­fe­zei­chen und nimmt mit der impo­nie­ren­den Tor­dif­fe­renz von + 8 nach der 1. Run­de der Herbst­meis­ter­schaft Platz 1 ein, vor der SPG Eber­stall­zel­l/­Pet­ten­bach/Ried-Tr. und Gmunden.

Tor­jä­ge­rin Holz­in­ger mit „6‑er-Pack!“

Ex- Bun­des­li­ga­star Emi­lia Holz­in­ger glänz­te mit 6 (!!) Tref­fern, wei­ters scor­ten Lari­sa Manaj (2) und Tama­ra Muhr für das neue for­mier­te Team mit „Basis“ der Uni­on Mondsee.

2 Heim­pre­mie­ren für die erfolg­rei­chen Auswärts-Fighter

Am kom­men­den Sonn­tag, 31.August, emp­fängt das Team von Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer um 14.30 Uhr im ers­ten Herbst-Heim­spiel in der LSP-Are­na Gmun­den die „Liga-Neu­lin­ge“ von ASV Nie­der­thal­heim 1b, der UFC Atter­gau hat St. Pan­ta­le­on um 15.00 Uhr im Gra­we Sta­di­on, St. Georgen/Attergau, zu Gast.