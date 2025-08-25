Durch einem „Doppelpack“ von Anna Katharina Stockinger und den Siegestreffer von Eva Ramsimmer gewann die Frauen-Elf des SV Gmundner Milch in der Streibl-Arena Münzkirchen am Sonntag gegen die Spielgemeinschaft HÖGL Taufkirchen/Münzkirchen mit 3:2 (1:1) und liegt nach der 1. Runde der Frauenklasse Süd/West auf Platz 3.
Gmundens Cheftrainer Peter Märzendorfer: „Es war das erwartet schwere Spiel, auswärts, gegen kampfstarke Gegnerinnen, die auch sehr gut zu spielen verstehen. Wir konnten früh nach einem Mühlbacher-Eckball, durch Anna Katharina Stockinger per Kopf in Führung gehen, der zweite Treffer war eine Co-Produktion von Stockinger und Eva Ramsimmer, die auch noch selbst für das 3. Tor sorgte. In der 2. Spielhälfte debütierte unsere junge Torhüterin Ronja Pritz, die wie ihre „Vorgängerin“ Julia Spießberger, einige tolle Chancen der Gastgeberinnen zunichtemachte. Mit dem gesamten Aufgebot, jeder einzelnen Spielerin, war ich sehr zufrieden, schließlich bot die Heimelf eine starke Leistung und hat routinierte Spielerinnen und große Talente in ihren Reihen.“
UFC Attergau setzte sich gleich an die Tabellenspitze!
Mit einem 9:1 (5:1)-Kantersieg bei der SPG Kremsmünster/Vorchdorf Ladies setzte der UFC Attergau ein markantes Ausrufezeichen und nimmt mit der imponierenden Tordifferenz von + 8 nach der 1. Runde der Herbstmeisterschaft Platz 1 ein, vor der SPG Eberstallzell/Pettenbach/Ried-Tr. und Gmunden.
Torjägerin Holzinger mit „6‑er-Pack!“
Ex- Bundesligastar Emilia Holzinger glänzte mit 6 (!!) Treffern, weiters scorten Larisa Manaj (2) und Tamara Muhr für das neue formierte Team mit „Basis“ der Union Mondsee.
2 Heimpremieren für die erfolgreichen Auswärts-Fighter
Am kommenden Sonntag, 31.August, empfängt das Team von Cheftrainer Peter Märzendorfer um 14.30 Uhr im ersten Herbst-Heimspiel in der LSP-Arena Gmunden die „Liga-Neulinge“ von ASV Niederthalheim 1b, der UFC Attergau hat St. Pantaleon um 15.00 Uhr im Grawe Stadion, St. Georgen/Attergau, zu Gast.
