Mit nur 3 gel­ben Kar­ten für die Sai­son 2024/25 ran­gier­ten die Gmund­ner Fuß­bal­le­rin­nen in der Frau­en­klas­se Süd West auf Rang 1 der Fair­play-Wer­tung und wur­den dafür vom Ober­ös­ter­rei­chi­schen Fuß­ball­ver­band in der Vor­wo­che bei einer Gala im Casi­no Linz aus­ge­zeich­net. Co-Trai­ne­rin Iren Toth nahm mit den Spie­le­rin­nen Ste­pha­nie Märzen­dor­fer und Katha­ri­na Pöll einen JAKO-Sport-Uten­si­li­en-Gut­schein in Höhe von 2.000 Euro in Emp­fang. OÖFV ‑Prä­si­dent Dr. Ger­hard Götsch­ho­fer gra­tu­lier­te allen Preis­trä­gern, „weil sie wich­ti­ge Wer­te des Fuß­balls hoch­hal­ten und Geg­ner und Schieds­rich­ter mit ange­mes­se­nem Ver­hal­ten begegnen“.

Auch ASV Nie­der­thal­heim Ers­ter, Uni­on Lem­bach gar nur mit 1 Karte!

Der ASV Nie­der­thal­heim gewann die Fair­play-Wer­tung in der LT1‑O.Ö. Liga (mit 6 „Kar­tons“), neben dem SV Gmund­ner Milch wur­de auch Lan­des­li­gist Uni­on Lem­bach geehrt, die Mühl­viert­le­rin­nen fan­den sogar nur mit 1 „Gel­ben“ das Aus­lan­gen, Uni­on Maria Neu­stift (Frau­en­klas­se Nord/Ost) schnitt gleich wie der SV Gmun­den ab (3 Ermahnungen).

Ers­tes Auf­bau­spiel erfolg­reich gemeistert

Am gest­ri­gen Sonn­tag tes­te­ten die SV Gmun­den-Fraun­elf ihre Form im Aus­bau­spiel beim USK Hof (Salz­bur­ger Lan­des­li­ga) und gewann mit 4:0 (1:0), die Tore erziel­ten: Nina Gries­ho­fer (3) und Chris­ti­na Kerschbaumer.

Mit den LASK-Juni­ors erwar­tet die Elf vom Traun­see am kom­men­den Wochen­en­de in Linz ein noch „höher­klas­si­ger“ Geg­ner aus der LT1‑O.Ö.-Liga, der zuletzt den Lan­des­li­gis­ten Aspach/Wildenau mit 1:0 bezwang.

Bun­des­li­ga- „flair“beim UFC Attergau

Das neu for­mier­te Team in der Frau­en­klas­se Süd/West fer­tig­te ges­tern den USK Els­be­then mit 5:1 (2:0) ab, Tor­jä­ge­rin Emi­lia Holz­in­ger war 3 x erfolg­reich, Gian­na Grud­ke und Danie­la Popo­vic scor­ten ebenfalls.

Holz­in­ger hat­te in der Vor­sai­son in der LT1‑O.Ö.- Liga für die SPG Zau­ner­group Wallern/Krenglbach in der höchs­ten Spiel­klas­se Ober­ös­ter­reichs 16 Tore erzielt, zuvor war die „Edel­fuß­bal­le­rin“ sogar in der Pla­net-Pure-Frau­en-Bun­des­li­ga für die SPG BW Linz/Kleinmünchen erfolg­reich. Die „Knip­se­rin“ ist auf dem bes­ten Weg, zu einer der prä­gen­den Spie­le­rin­nen in der Frau­en­klas­se Süd/West zu werden.