Ein Highlight bei den jährlichen Schlosskonzerten im Seeschloss Ort Gmunden ist wohl der Abend mit der Werkskapelle Laufen Gmunden-Engelhof. Der Wettergott meinte es am Mittwoch 20.8.2025 aber anfänglich nicht so gut. Ab 18:00 Uhr war Regen angesagt, Zelte für die Musiker wurden im Innenhof des Seeschlosses aufgestellt, die Bestuhlung teilweise mit Planen abgedeckt und um 19:00 Uhr kam Sturm und Regen auf. Leider schreckte dies sichtlich viele Besucher und Fans ab und der Besuch hielt sich in Grenzen. Bei seinen Begrüßungsworten konnte Schlosskonzertveranstalter Konsulent Franz Schindlauer Bürgermeister Mag. Stefan Krapf mit Gattin, viele Gäste aus Politik und Wirtschaft und Vertreter anderer Musikkapellen sowie natürlich das treue Publikum herzlich begrüßen. Bgm. Stefan Krapf richtete einige Worte an die Besucher und Musiker und der Blick zum Himmel mit der Bitte um Durchhalten des Wetters dürfte Wirkung gezeigt haben.
Am Ende gab es von Beginn des Konzertes an keinen Regen und die „wetterfesten Besucher“ erlebten ein Konzert der Superlative von einem perfekten Orchester, geleitet von Kapellmeister Manuel Ecklbauer. Als Sprecher führte Obmann Mathias Schrabacher durch den Abend. Musikdarbietungen die wohl nur von Vollblutmusikern derart dargeboten werden können, erfreuten Augen, Ohren und die Seelen der Zuhörer und wurden mit tosendem Applaus bedankt. Unter anderem war auch die Auftragskomposition zur Eröffnung des neuen Probeheimes der Werkskapelle aus der Feder des OÖ Komponisten Andreas Ziegenböck, der erfreulicher Weise auch persönlich anwesend war, zu hören. Ein wahrliches Meisterstück. Den Schluss des offiziellen Teiles machte „Des Leiwandste“ von Woiferl Ambros, das zum Mitsingen animierte. Natürlich folgten auch Zugaben zum krönenden Abschluss des fantastischen Konzertabends.
Der Abschluss der Schlosskonzerte 2025 erfolgt am Mittwoch 27.8.2025 mit dem PT ART ORCHESTER unter Leitung von Kapellmeister Norbert Hebertinger aus Linz. Lassen Sie sich in eine Zeitreise in die goldene Ära des Swings oder Best of Glenn Miller and Frank Sinatra und und und verführen. Sicher sehens- und hörenswert!
Schreibe einen Kommentar