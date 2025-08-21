Ein High­light bei den jähr­li­chen Schloss­kon­zer­ten im See­schloss Ort Gmun­den ist wohl der Abend mit der Werks­ka­pel­le Lau­fen Gmun­den-Engel­hof. Der Wet­ter­gott mein­te es am Mitt­woch 20.8.2025 aber anfäng­lich nicht so gut. Ab 18:00 Uhr war Regen ange­sagt, Zel­te für die Musi­ker wur­den im Innen­hof des See­schlos­ses auf­ge­stellt, die Bestuh­lung teil­wei­se mit Pla­nen abge­deckt und um 19:00 Uhr kam Sturm und Regen auf. Lei­der schreck­te dies sicht­lich vie­le Besu­cher und Fans ab und der Besuch hielt sich in Gren­zen. Bei sei­nen Begrü­ßungs­wor­ten konn­te Schloss­kon­zert­ver­an­stal­ter Kon­su­lent Franz Schind­lau­er Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf mit Gat­tin, vie­le Gäs­te aus Poli­tik und Wirt­schaft und Ver­tre­ter ande­rer Musik­ka­pel­len sowie natür­lich das treue Publi­kum herz­lich begrü­ßen. Bgm. Ste­fan Krapf rich­te­te eini­ge Wor­te an die Besu­cher und Musi­ker und der Blick zum Him­mel mit der Bit­te um Durch­hal­ten des Wet­ters dürf­te Wir­kung gezeigt haben.

Am Ende gab es von Beginn des Kon­zer­tes an kei­nen Regen und die „wet­ter­fes­ten Besu­cher“ erleb­ten ein Kon­zert der Super­la­ti­ve von einem per­fek­ten Orches­ter, gelei­tet von Kapell­meis­ter Manu­el Eck­lbau­er. Als Spre­cher führ­te Obmann Mathi­as Schra­ba­cher durch den Abend. Musik­dar­bie­tun­gen die wohl nur von Voll­blut­mu­si­kern der­art dar­ge­bo­ten wer­den kön­nen, erfreu­ten Augen, Ohren und die See­len der Zuhö­rer und wur­den mit tosen­dem Applaus bedankt. Unter ande­rem war auch die Auf­trags­kom­po­si­ti­on zur Eröff­nung des neu­en Pro­be­hei­mes der Werks­ka­pel­le aus der Feder des OÖ Kom­po­nis­ten Andre­as Zie­gen­böck, der erfreu­li­cher Wei­se auch per­sön­lich anwe­send war, zu hören. Ein wahr­li­ches Meis­ter­stück. Den Schluss des offi­zi­el­len Tei­les mach­te „Des Lei­wands­te“ von Woi­ferl Ambros, das zum Mit­sin­gen ani­mier­te. Natür­lich folg­ten auch Zuga­ben zum krö­nen­den Abschluss des fan­tas­ti­schen Konzertabends.

Der Abschluss der Schloss­kon­zer­te 2025 erfolgt am Mitt­woch 27.8.2025 mit dem PT ART ORCHES­TER unter Lei­tung von Kapell­meis­ter Nor­bert Heber­tin­ger aus Linz. Las­sen Sie sich in eine Zeit­rei­se in die gol­de­ne Ära des Swings oder Best of Glenn Mil­ler and Frank Sina­tra und und und ver­füh­ren. Sicher sehens- und hörenswert!