Oberösterreich trauert um eine prägende Persönlichkeit aus Wirtschaft und Sport: Der ehemalige ÖFB-Präsident und langjährige Generaldirektor der Energie AG Oberösterreich, Leo Windtner, ist am Freitagvormittag im Alter von 74 Jahren gestorben.
Medienberichten zufolge war Windtner auf dem Traunstein unterwegs, als er auf Höhe der Leiter beim Naturfreundesteig offenbar einen Herzstillstand erlitt. Einsatzkräfte des Notarzthubschraubers brachten ihn rasch vom Berg, doch alle Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.
Der gebürtige Sankt Florianer war eine feste Größe in Oberösterreichs Wirtschafts- und Sportlandschaft. In seiner Heimatgemeinde führte er nicht nur die Fußballmannschaft als Kapitän, sondern auch die Kommune als Bürgermeister – zehn Jahre lang. Parallel dazu startete er eine erfolgreiche Karriere in der Energiewirtschaft. 1994 übernahm er die Leitung der Energie AG Oberösterreich, die er über 22 Jahre hinweg als Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender prägte.
Mit Leo Windtner verliert das Land eine Persönlichkeit, die mit Engagement, Führungsstärke und Leidenschaft bleibende Spuren hinterlassen hat.
