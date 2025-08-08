Ober­ös­ter­reich trau­ert um eine prä­gen­de Per­sön­lich­keit aus Wirt­schaft und Sport: Der ehe­ma­li­ge ÖFB-Prä­si­dent und lang­jäh­ri­ge Gene­ral­di­rek­tor der Ener­gie AG Ober­ös­ter­reich, Leo Windt­ner, ist am Frei­tag­vor­mit­tag im Alter von 74 Jah­ren gestorben.

Medi­en­be­rich­ten zufol­ge war Windt­ner auf dem Traun­stein unter­wegs, als er auf Höhe der Lei­ter beim Natur­freun­desteig offen­bar einen Herz­still­stand erlitt. Ein­satz­kräf­te des Not­arzt­hub­schrau­bers brach­ten ihn rasch vom Berg, doch alle Wie­der­be­le­bungs­ver­su­che blie­ben ohne Erfolg.

Der gebür­ti­ge Sankt Flo­ria­ner war eine fes­te Grö­ße in Ober­ös­ter­reichs Wirt­schafts- und Sport­land­schaft. In sei­ner Hei­mat­ge­mein­de führ­te er nicht nur die Fuß­ball­mann­schaft als Kapi­tän, son­dern auch die Kom­mu­ne als Bür­ger­meis­ter – zehn Jah­re lang. Par­al­lel dazu star­te­te er eine erfolg­rei­che Kar­rie­re in der Ener­gie­wirt­schaft. 1994 über­nahm er die Lei­tung der Ener­gie AG Ober­ös­ter­reich, die er über 22 Jah­re hin­weg als Gene­ral­di­rek­tor und Vor­stands­vor­sit­zen­der prägte.

Mit Leo Windt­ner ver­liert das Land eine Per­sön­lich­keit, die mit Enga­ge­ment, Füh­rungs­stär­ke und Lei­den­schaft blei­ben­de Spu­ren hin­ter­las­sen hat.