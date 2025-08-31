Der Start des SV Gmund­ner Milch in die Sai­son 2025/26 hät­te nicht bes­ser ver­lau­fen kön­nen: Sie­ben Pflicht­spie­le hat die Kampf­mann­schaft der Blau-Wei­ßen vom Traun­see bis­lang in der Lan­des­li­ga West und im OÖ Lan­des­cup absol­viert, von denen alle teil­wei­se deut­lich gewon­nen wer­den konn­ten. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fei­er­ten die Traun­see­städ­ter bei der Heim­pre­mie­re am neu­en Kunst­ra­sen in der LSP-Are­na einen 6:0‑Kantersieg gegen den SV HAI Schal­chen. Weni­ge Tage spä­ter zogen die Man­nen von Chef­trai­ner Andre­as Heraf mit einem 2:0‑Erfolg beim SK Kam­mer hoch­ver­dient ins Vier­tel­fi­na­le des OÖ Lan­des­cups ein. Auch die zwei­te Mann­schaft des Tra­di­ti­ons­ver­eins, die SVG Juni­ors, zeig­ten nach dem Auf­stieg in die 1. Klas­se Süd kei­ner­lei Anpas­sungs­pro­ble­me: In der ers­ten Run­de gelang beim Titel­kan­di­da­ten SV St. Wolf­gang ein über­ra­schend kla­rer 6:1‑Auswärtssieg, bevor sich der Gmund­ner Nach­wuchs am letz­ten Wochen­en­de vor eige­nem Publi­kum mit dem SV Eben­see die Punk­te teil­te (2:2). Den Sai­son­start per­fekt macht der ers­te Sai­son­auf­tritt der SVG Frau­en­mann­schaft, die das Aus­wärts­spiel bei der SPG Taufkirchen/Münzkirchen mit 3:2 gewin­nen konn­te. Am kom­men­den Wochen­en­de sind nun alle drei Kampf­mann­schaf­ten der Traun­see­städ­ter in der hei­mi­schen LSP-Are­na im Ein­satz. Die “Ers­te” emp­fängt bereits am Frei­tag (29.08.2025) um 19:30 mit der Uni­on Peu­er­bach eine abso­lu­te Spit­zen­mann­schaft der Lan­des­li­ga West. Am Sonn­tag (31.08.2025) emp­fan­gen zunächst die blau-wei­ßen Mädels um 14:30 den ASV Nie­der­thal­heim, bevor um 17:00 der TSV Fran­ken­markt am Traun­see bei den SVG Juni­ors gas­tiert. Der SV Gmund­ner Milch freut sich auf zahl­rei­chen Besuch in der LSP Arena.