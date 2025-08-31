Der Start des SV Gmundner Milch in die Saison 2025/26 hätte nicht besser verlaufen können: Sieben Pflichtspiele hat die Kampfmannschaft der Blau-Weißen vom Traunsee bislang in der Landesliga West und im OÖ Landescup absolviert, von denen alle teilweise deutlich gewonnen werden konnten. Am vergangenen Wochenende feierten die Traunseestädter bei der Heimpremiere am neuen Kunstrasen in der LSP-Arena einen 6:0‑Kantersieg gegen den SV HAI Schalchen. Wenige Tage später zogen die Mannen von Cheftrainer Andreas Heraf mit einem 2:0‑Erfolg beim SK Kammer hochverdient ins Viertelfinale des OÖ Landescups ein. Auch die zweite Mannschaft des Traditionsvereins, die SVG Juniors, zeigten nach dem Aufstieg in die 1. Klasse Süd keinerlei Anpassungsprobleme: In der ersten Runde gelang beim Titelkandidaten SV St. Wolfgang ein überraschend klarer 6:1‑Auswärtssieg, bevor sich der Gmundner Nachwuchs am letzten Wochenende vor eigenem Publikum mit dem SV Ebensee die Punkte teilte (2:2). Den Saisonstart perfekt macht der erste Saisonauftritt der SVG Frauenmannschaft, die das Auswärtsspiel bei der SPG Taufkirchen/Münzkirchen mit 3:2 gewinnen konnte. Am kommenden Wochenende sind nun alle drei Kampfmannschaften der Traunseestädter in der heimischen LSP-Arena im Einsatz. Die “Erste” empfängt bereits am Freitag (29.08.2025) um 19:30 mit der Union Peuerbach eine absolute Spitzenmannschaft der Landesliga West. Am Sonntag (31.08.2025) empfangen zunächst die blau-weißen Mädels um 14:30 den ASV Niederthalheim, bevor um 17:00 der TSV Frankenmarkt am Traunsee bei den SVG Juniors gastiert. Der SV Gmundner Milch freut sich auf zahlreichen Besuch in der LSP Arena.
