Nicht nur Restln waren am Samstag 23.8.2025 am Rathausplatz und in der Stadt Gmunden zu erhaschen! Nein, auch besondere Waren aller Art gab es zu erwerben. Und davon haben hunderte Besucher aus nah und fern Gebrauch gemacht. Es herrschte ein reges Treiben und auch so manche „Feilscherei“ war zu hören. Einig wurde man sich immer und so sah man viele Käuferinnen und Käufer mit Einkaufssackerl und zufriedenen Gesichtern durch die Standln schlendern. Auch in den Lokalen tat sich einiges, da Einkaufen hungrig und durstig macht.
Dem Trubel entrinnen und einen Spaziergang die Esplanade entlang nutzten ebenfalls viele Besucher und genossen die tolle Umgebung der Traunseestadt. Der Besuch hat sich allemal gelohnt.
