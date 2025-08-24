Nicht nur Restln waren am Sams­tag 23.8.2025 am Rat­haus­platz und in der Stadt Gmun­den zu erha­schen! Nein, auch beson­de­re Waren aller Art gab es zu erwer­ben. Und davon haben hun­der­te Besu­cher aus nah und fern Gebrauch gemacht. Es herrsch­te ein reges Trei­ben und auch so man­che „Feil­sche­rei“ war zu hören. Einig wur­de man sich immer und so sah man vie­le Käu­fe­rin­nen und Käu­fer mit Ein­kaufs­sa­ckerl und zufrie­de­nen Gesich­tern durch die Standln schlen­dern. Auch in den Loka­len tat sich eini­ges, da Ein­kau­fen hung­rig und durs­tig macht.

Dem Tru­bel ent­rin­nen und einen Spa­zier­gang die Espla­na­de ent­lang nutz­ten eben­falls vie­le Besu­cher und genos­sen die tol­le Umge­bung der Traun­see­stadt. Der Besuch hat sich alle­mal gelohnt.