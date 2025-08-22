Die Marienbrücke – eine wichtige Fußgängerverbindung zwischen den Gmundner Stadtteilen Traundorf und Au/Cumberland – ist nach der Sanierung wieder freigegeben worden. An der über den Traun-Fluss führenden Brücke wurde die Beschichtung erneuert, die Bretter wurden fixiert, beschädigte Bohlen ausgetauscht und Arbeiten an der Verankerung durchgeführt. Bürgermeister Stefan Krapf appelliert angesichts des allgemeinen Fahrverbots, das auf der Marienbrücke gilt, an ein freundliches Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme. Fahrräder sollen geschoben werden.
