„Mehr geht nimmt!“, so die Worte vom Schlosskonzert Veranstalter Konsulent Franz Schindlauer zum Besucheransturm beim Schlosskonzert der FERRY ILG BIG BAND im Seeschloss Ort am Mittwoch 13.8.2025. An die 600 begeisterte Zuschauer/HörerInnen ließen sich dieses Musikerlebnis nicht nehmen. Alle Stühle waren bis auf den letzten Platz belegt, der oben liegende Arkadengang ebenfalls und die Stimmung war hervorragend. Bandleader Wolfgang Fürtbauer war bei seinen Begrüßungsworten ebenfalls sichtlich begeistert und führte seine VollblutmusikerInnen zu Höchstleistungen. Die Big Band wurde 1947 gegründet und die Leitung 1991 von Wolfgang Fürtbauer übernommen und kontinuierlich zur Jazz Band fortgeführt.
Ein Augen- und Ohrenschmaus der Sonderklasse mit vielen weltbekannten Songs, Soloeinlagen der Musiker und durch die Sängerin/Gesangslehrerin und Vocalcoach Theresa Pohl-Duda aus Schwanenstadt zu einem ganz besonderen Erlebnis. Ganze 2 Stunden ohne Pause hielt die Band die begeisterten Zuhörer in Bann und wurden durch tosenden Applaus vorangetrieben. Dieses Konzert wird noch lange in den Gedanken der Gäste nachklingen.
Kommenden Mittwoch 20.8.2025 findet das nächste Schlosskonzert mit der Werkskapelle Laufen-Gmunden-Engelhof statt. Kapellmeister Manuel Ecklbauer hat mit Sicherheit einige Überraschungen vorbereitet und wird das Publikum mit seinen Musikerinnen und Musikern in den Bann ziehen. Beginn 19.30 Uhr, rechtzeitiges Erscheinen wird erforderlich sein, um einen geeigneten Sitzplatz zu bekommen! Der Veranstalter freut sich auf Ihren Besuch!
