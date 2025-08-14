„Mehr geht nimmt!“, so die Wor­te vom Schloss­kon­zert Ver­an­stal­ter Kon­su­lent Franz Schind­lau­er zum Besu­cher­an­sturm beim Schloss­kon­zert der FER­RY ILG BIG BAND im See­schloss Ort am Mitt­woch 13.8.2025. An die 600 begeis­ter­te Zuschauer/HörerInnen lie­ßen sich die­ses Musik­erleb­nis nicht neh­men. Alle Stüh­le waren bis auf den letz­ten Platz belegt, der oben lie­gen­de Arka­den­gang eben­falls und die Stim­mung war her­vor­ra­gend. Band­lea­der Wolf­gang Fürt­bau­er war bei sei­nen Begrü­ßungs­wor­ten eben­falls sicht­lich begeis­tert und führ­te sei­ne Voll­blut­mu­si­ke­rIn­nen zu Höchst­leis­tun­gen. Die Big Band wur­de 1947 gegrün­det und die Lei­tung 1991 von Wolf­gang Fürt­bau­er über­nom­men und kon­ti­nu­ier­lich zur Jazz Band fortgeführt.

Ein Augen- und Ohren­schmaus der Son­der­klas­se mit vie­len welt­be­kann­ten Songs, Solo­ein­la­gen der Musi­ker und durch die Sängerin/Gesangslehrerin und Vocal­coach The­re­sa Pohl-Duda aus Schwa­nen­stadt zu einem ganz beson­de­ren Erleb­nis. Gan­ze 2 Stun­den ohne Pau­se hielt die Band die begeis­ter­ten Zuhö­rer in Bann und wur­den durch tosen­den Applaus vor­an­ge­trie­ben. Die­ses Kon­zert wird noch lan­ge in den Gedan­ken der Gäs­te nachklingen.

Kom­men­den Mitt­woch 20.8.2025 fin­det das nächs­te Schloss­kon­zert mit der Werks­ka­pel­le Lau­fen-Gmun­den-Engel­hof statt. Kapell­meis­ter Manu­el Eck­lbau­er hat mit Sicher­heit eini­ge Über­ra­schun­gen vor­be­rei­tet und wird das Publi­kum mit sei­nen Musi­ke­rin­nen und Musi­kern in den Bann zie­hen. Beginn 19.30 Uhr, recht­zei­ti­ges Erschei­nen wird erfor­der­lich sein, um einen geeig­ne­ten Sitz­platz zu bekom­men! Der Ver­an­stal­ter freut sich auf Ihren Besuch!