Mitarbeiter der Trinkwasseraufsicht des Landes OÖ haben sich am Donnerstag im vorerst noch nicht freigegebenen Versorgungsgebiet Franzl im Holz ein Bild von der Lage gemacht und die Empfehlung abgegeben, das Ergebnis zweier aufeinanderfolgender Wasserproben abzuwarten.
Die am Donnerstag ausgewertete Probe gibt Grund zur Annahme, dass bereits am Freitag mit einer Entwarnung gerechnet werden kann. Im Sinne der Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung wird das Resultat der zweiten Probe abgewartet, das morgen Nachmittag vorliegen soll.
Schreibe einen Kommentar