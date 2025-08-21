Mit­ar­bei­ter der Trink­was­ser­auf­sicht des Lan­des OÖ haben sich am Don­ners­tag im vor­erst noch nicht frei­ge­ge­be­nen Ver­sor­gungs­ge­biet Franzl im Holz ein Bild von der Lage gemacht und die Emp­feh­lung abge­ge­ben, das Ergeb­nis zwei­er auf­ein­an­der­fol­gen­der Was­ser­pro­ben abzuwarten.

Die am Don­ners­tag aus­ge­wer­te­te Pro­be gibt Grund zur Annah­me, dass bereits am Frei­tag mit einer Ent­war­nung gerech­net wer­den kann. Im Sin­ne der Gesund­heit und Sicher­heit der Bevöl­ke­rung wird das Resul­tat der zwei­ten Pro­be abge­war­tet, das mor­gen Nach­mit­tag vor­lie­gen soll.