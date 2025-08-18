Das in der Vor­wo­che von der Frei­ga­be vor­erst noch aus­ge­nom­me­ne Trink­was­ser-Ver­sor­gungs­ge­biet Franzl im Holz steht wei­ter­hin unter genau­er Beob­ach­tung, ehe auch hier eine Ent­war­nung erfol­gen kann.

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de wur­den die inten­si­ven Spü­lun­gen der Lei­tun­gen mit Frisch­was­ser inten­siv fort­ge­setzt. Heu­te früh wur­den zudem wei­te­re Was­ser­pro­ben ent­nom­men. Das Ergeb­nis steht nach der 72-Stun­den-Frist am kom­men­den Don­ners­tag, 21. August, fest und wird unmit­tel­bar nach des­sen Vor­lie­gen der Öffent­lich­keit bekannt­ge­ge­ben. Sobald kei­ner­lei Kei­me mehr fest­ge­stellt wer­den, kann das Was­ser in die­sem Ver­sor­gungs­ge­biet wie­der beden­ken­los ver­wen­det wer­den. Bis dahin emp­fiehlt die Trink­was­ser­auf­sicht des Lan­des Ober­ös­ter­reich, die bis­he­ri­gen Vor­sichts­maß­nah­men in die­sem Bereich wei­ter­hin ein­zu­hal­ten, unter ande­rem das Lei­tungs­was­ser drei Minu­ten abzukochen.

Betrof­fen sind nach wie vor 50 Häu­ser in fol­gen­den Straßen:

Enger­bach­weg

Flach­berg­weg

Him­mel­reich­stra­ße

In der Klamm

Kohl­bach­weg

Lau­dach­see­stra­ße

Mit­ter­berg­weg

Sam­mer­lei­ten­weg

An der Ursa­chen­for­schung wird aktu­ell mit Nach­druck gear­bei­tet. Wie bereits berich­tet, ist von­sei­ten der Stadt­ge­mein­de Gmun­den geplant, bei den Pro­ben­ent­nah­men den gesetz­lich vor­ge­schrie­be­nen Drei-Mona­te-Inter­vall auf einen dich­te­ren Rhyth­mus aus­zu­wei­ten und soll künf­tig jeden Monat erfol­gen. Die Bevöl­ke­rung wird mit an neur­al­gi­schen Stel­len auf­ge­stell­ten A‑Ständern und über die stadt­ei­ge­nen Medi­en (Home­page www.gmunden.at, Face­book, Insta­gram) informiert.