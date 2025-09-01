Mitt­woch, 01.10.2025, 19.00 Uhr

An die­sem Abend stel­len zwei loka­le Per­sön­lich­kei­ten ihre aktu­el­len Bücher vor – zwei Lebens­ge­schich­ten ste­hen ein­an­der gegenüber …

Kasan­dra Bla­zan, Leh­re­rin aus Alt­müns­ter, hat mit „Aus­län­der mit Klas­se“ ihre Lebens­ge­schich­te auf Papier gebracht und damit gleich­zei­tig ein Plä­doy­er für ein neu­es Ver­ständ­nis im Bil­dungs­we­sen geschaffen.

Gebo­ren in Öster­reich als Kind geflüch­te­ter Eltern, weiß sie ganz genau, wel­che Bedeu­tung Her­kunft und Spra­che im Schul­all­tag haben …

Peter Dru­go­witsch, der in Gmun­den lebt, wur­de 1944 als Sohn einer Nor­we­ge­rin und eines Öster­rei­chers im Diens­te der Deut­schen Wehr­macht in Ber­gen geboren.

Basie­rend auf den Memoi­ren sei­ner Mut­ter schreibt er in „Ich wür­de ger­ne Hjer­taas hei­ßen“ über die nor­we­gi­schen Wur­zeln sei­ner Familie.

Die Mode­ra­ti­on des Abends über­nimmt die Jour­na­lis­tin Mela­nie Jung­wirth (LESE­ZEI­CHEN – Das Lite­ra­tur­ma­ga­zin auf salzi.tv).

Ein­tritt: Frei­wil­li­ge Spenden

Platz­re­ser­vie­rung: Emp­foh­len (unter 07612/794–430 oder buecherei@gmunden.ooe.gv.at)

Die lila Lite­ra­tur­höh­le befin­det sich im 1. Stock im Haus der Stadt­bü­che­rei Gmun­den, Traun­g­as­se 4. Lei­der gibt es kei­nen Lift.

Die­se Ver­an­stal­tung wird geför­dert von:

BVÖ — Büche­rei­ver­band Österreichs

Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Woh­nen, Kunst, Kul­tur, Medi­en und Sport