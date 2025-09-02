Frauenklasse Süd/West:
SV Gmunden– Niederthalheim 1b — 4:1 (1:0) Tore: Nina Grieshofer, Anna Katharina Stockinger (je 2); Elisabeth Stiefmüller.
Von Neo-Cheftrainer Christoph HANS sehr gut eingestellt, wollten die Gäste von Beginn an in der LSP-Arena Gmunden keinesfalls die Punkte „abliefern“. Das Meisterteam der Mädchen-Hobbyliga (MHL)aus der Vorsaison, verstärkt mit routinierten Spielerinnen wie Melanie Ennsberger, Julia Haas, Kapitänin Julia Schlager, Theresa Obermair, Rozafa Rexhepi, Elisabeth Stiefmüller ….usw. startete offensiv, eine (verunglückte) Flanke der Gäste landete in der 10. Minute gefährlich auf der Oberkante des Gmundner Tores. Die Heimelf setzte auf ihre schnellen Spitzen wie Stefanie Märzendorfer und Nina Grieshofer, die in der 20. Minute auch zentral durchbrach und auf 1:0 für die Gastgeberinnen stellte. Doch damit änderte sich am Spiel „auf Augenhöhe“ wenig, immer wieder startete Niederthalheim gefährliche Konterstöße. Es blieb allerdings bis zur Pause beim 1:0.
2. Spielhälfte: Entscheidung durch das „Händchen“ von Cheftrainer Märzendorfer!
Im 2. Abschnitt beorderte Gmundens Cheftrainer Peter Märzendorfer Anna Katharina Stockinger aus der Abwehr in den Angriff und die Spielmacherin revanchierte sich mit der 2:0 Führung. Nach einer Topchance für Niederthalheim in der 55. Minute scorte die eingewechselte Elisabeth Stiefmüller in der 60. Minute zum 1:2‑Anschlusstreffer, und sorgte für weitere Spannung. 3 Minute später war aber Nina Grieshofer nach einem Konter nicht mehr zu stoppen und stellte den 2‑Tore-Vorsprung der Heimelf wieder her. In der 82. Minute erhöhte „Doppelpack-Stockinger“ sogar auf 4:1, ein Resultat, was nach der guten Gesamtleistung schmerzlich für die Gäste war und objektiv nicht den tatsächlichen Spielverlauf widerspiegelte.
12 Spiele ungeschlagen in der LSP- Arena
Die Gmundnerinnen setzten ihre „Heimserie“ fort, sind saisonübergreifend seit einem „Dutzend“ an Heimspielen ungeschlagen und schlossen mit 6 Punkten zum Führungsduo: SPG Eberstalzell / Pettenbach / Ried i.Trkr. und UFC Attergau auf.
Gäste mit viel Potential!
Wenn die Elf von Christoph HANS ihre Effizienz steigern kann, ist ihr in Zukunft so manche Überraschung bei den „Arrivierten“ zuzutrauen!
Vorschau:
Am kommenden Samstag empfangen die SV Gmundner Milch-Fußballerinnen um 17.00 Uhr in der LSP- Arena Gmunden den ASKÖ LSC Linz in der 1. Runde des Voest-Alpine‑O.Ö. Ladies Cups!
