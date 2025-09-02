Frau­en­klas­se Süd/West:

SV Gmun­den– Nie­der­thal­heim 1b — 4:1 (1:0) Tore: Nina Gries­ho­fer, Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger (je 2); Eli­sa­beth Stiefmüller.

Von Neo-Chef­trai­ner Chris­toph HANS sehr gut ein­ge­stellt, woll­ten die Gäs­te von Beginn an in der LSP-Are­na Gmun­den kei­nes­falls die Punk­te „ablie­fern“. Das Meis­ter­team der Mäd­chen-Hob­by­li­ga (MHL)aus der Vor­sai­son, ver­stärkt mit rou­ti­nier­ten Spie­le­rin­nen wie Mela­nie Enns­ber­ger, Julia Haas, Kapi­tä­nin Julia Schla­ger, The­re­sa Ober­mair, Roza­fa Rexhe­pi, Eli­sa­beth Stief­mül­ler ….usw. star­te­te offen­siv, eine (ver­un­glück­te) Flan­ke der Gäs­te lan­de­te in der 10. Minu­te gefähr­lich auf der Ober­kan­te des Gmund­ner Tores. Die Heim­elf setz­te auf ihre schnel­len Spit­zen wie Ste­fa­nie Märzen­dor­fer und Nina Gries­ho­fer, die in der 20. Minu­te auch zen­tral durch­brach und auf 1:0 für die Gast­ge­be­rin­nen stell­te. Doch damit änder­te sich am Spiel „auf Augen­hö­he“ wenig, immer wie­der star­te­te Nie­der­thal­heim gefähr­li­che Kon­ter­stö­ße. Es blieb aller­dings bis zur Pau­se beim 1:0.

2. Spiel­hälf­te: Ent­schei­dung durch das „Händ­chen“ von Chef­trai­ner Märzendorfer!

Im 2. Abschnitt beor­der­te Gmun­dens Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer Anna Katha­ri­na Sto­ckin­ger aus der Abwehr in den Angriff und die Spiel­ma­che­rin revan­chier­te sich mit der 2:0 Füh­rung. Nach einer Top­chan­ce für Nie­der­thal­heim in der 55. Minu­te scor­te die ein­ge­wech­sel­te Eli­sa­beth Stief­mül­ler in der 60. Minu­te zum 1:2‑Anschlusstreffer, und sorg­te für wei­te­re Span­nung. 3 Minu­te spä­ter war aber Nina Gries­ho­fer nach einem Kon­ter nicht mehr zu stop­pen und stell­te den 2‑To­re-Vor­sprung der Heim­elf wie­der her. In der 82. Minu­te erhöh­te „Dop­pel­pack-Sto­ckin­ger“ sogar auf 4:1, ein Resul­tat, was nach der guten Gesamt­leis­tung schmerz­lich für die Gäs­te war und objek­tiv nicht den tat­säch­li­chen Spiel­ver­lauf widerspiegelte.

12 Spie­le unge­schla­gen in der LSP- Arena

Die Gmund­ne­rin­nen setz­ten ihre „Heim­se­rie“ fort, sind sai­son­über­grei­fend seit einem „Dut­zend“ an Heim­spie­len unge­schla­gen und schlos­sen mit 6 Punk­ten zum Füh­rungs­duo: SPG Eber­stal­zell / Pet­ten­bach / Ried i.Trkr. und UFC Atter­gau auf.

Gäs­te mit viel Potential!

Wenn die Elf von Chris­toph HANS ihre Effi­zi­enz stei­gern kann, ist ihr in Zukunft so man­che Über­ra­schung bei den „Arri­vier­ten“ zuzutrauen!

Vor­schau:

Am kom­men­den Sams­tag emp­fan­gen die SV Gmund­ner Milch-Fuß­bal­le­rin­nen um 17.00 Uhr in der LSP- Are­na Gmun­den den ASKÖ LSC Linz in der 1. Run­de des Voest-Alpine‑O.Ö. Ladies Cups!