Frauen leisten viel. Sie jonglieren den Alltag und wenden teilweise enorme Kraft für das Zusammenhalten von Gemeinschaften auf. Sie sind Kämpferinnen – auch an der Front der Psyche, z.B. wenn hormonelle Umstellungen zu körperlichen Belastungen führen. Ein gesünderer Lebensstil kann helfen, um psychisch und körperlich fit zu bleiben.

Die Neurowissenschaftlerin Manuela Macedonia gibt in ihrem Vortrag am Dienstag, 4. November 2025 im Kultur- und Veranstaltungszentrum ALFA in Steyrermühl Einblick, wie Psyche und kognitive Fähigkeiten zusammenwirken. Nicht nur ausreichende und moderate Bewegung, gesunde Ernährung und guter Schlaf sind entscheidend, sondern auch stärkende soziale Beziehungen und die Pflege der Spiritualität.

Die Katholische Frauenbewegung lädt alle interessierten Frauen zur Veranstaltung ein. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 18.30 Uhr. Anmeldung erforderlich unter www.kfb-ooe.at. Eintritt: freiwillige Spenden