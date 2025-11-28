Mittwoch, 10. Dezember 2025, 20:00 Uhr im Kultur- und Veranstaltungszentrum ALFA

Die Sensation ist perfekt! Altan, die Kronjuwelen des Irish Folk, werden zum 40-jährigen Band-Jubiläum nun endlich beim Guinness Irish Christmas aufspielen. Eröffnet werden die Abende von dem neuen, jungen, dynamischen Quartett Buíoch.

Altan ist ohne Übertreibung ein Denkmal irischer Kultur. Es ist aber ein lebendes Denkmal, eines, an dem auch nach 40 Jahren noch kräftig weiter gebaut wird. Man sieht dies an vielen kleinen aber auch großen Ehrungen. Es gibt zum Beispiel nur fünf Bands, welche die irische Post mit einer eigenen Briefmarke geehrt haben. Altan ist eine davon. Keine andere traditionelle Band Irlands hat ab 1985 bis in die 2000-er Jahre einen größeren Einfluss auf Musikliebhaber in der ganzen Welt gehabt, und es kann mit Sicherheit behauptet werden, dass Altan neben den phänomenalen Tanz-Produktionen der späten 1990-er Riverdance und Lord Of The Dance der wichtigste traditionelle Musik-Export-Artikel der grünen Insel waren und sind! Sie spielten zweimal im Weißen Haus und allen großen Sälen der Welt wie Sydney Opera, Royal Albert Hall, Carnegie Hall, Alte Oper Frankfurt oder National Concert Hall in Dublin. Obwohl sie seit vier Jahrzehnten zu den Headlinern auf riesengroßen Festivals in den USA, Australien und Europa gehören und Konzerte vor bis zu 50.000 Fans keine Seltenheit sind, ist die Band seit Anbeginn ihrem ureigenen traditionellen Stil, der sehr eng mit der Musik-Tradition Donegals, dem nördlichsten County Irlands zusammenhängt, treu geblieben. Verlockungen, eine Hochzeit mit Pop einzugehen wurden nicht einmal im Ansatz in Erwägung gezogen, da irische Musik, so die Band „ohnehin moderne Musik ist und sich ständig weiterentwickelt”.

