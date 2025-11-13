LAAKIRCHEN. Drei langjährig engagierte Laakirchner Ärzte erhielten Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Laakirchen. Ebenfalls ausgezeichnet wurde der langjährige Leiter der Pfarrbibliothek.

Im Rahmen einer Feierstunde übergab Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger an MR Dr. Michael Kovacic das Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Laakirchen in Silber. Dr. Kovacic war mehr als drei Jahrzehnte als Praktischer Arzt für die Laakirchner tätig, zudem wirkte er als Schulberatungsarzt und als Feuerwehrarzt bei der FF Oberweis. Bis heute ist er auch als Kurarzt im Moorbad Gmös tätig.

OMR Dr. Gottfried Koller und MR Dr. Michael Schwarz, die jeweils mit dem Ehrenzeichen der Stadtgemeinde Laakirchen in Gold geehrt wurden, waren bei der Verleihung verhindert und konnten die Auszeichnung nicht persönlich entgegennehmen. OMR Dr. Koller wirkte über vier Jahrzehnte hinweg als Praktischer Arzt in Laakirchen, zudem war er Gemeindearzt, Feuerwehrarzt der FF Laakirchen und ist Mitglied des Katastrophenbeirates der Stadtgemeinde. Zudem ist er leitender Notarzt für die Bezirke Gmunden, Kirchdorf und Vöcklabruck und für das Landessekretariat des Roten Kreuzes. MR Dr. Michael Schwarz wurde für sein fast 40 Jahr dauerndes Wirken als Praktischer Arzt, darunter lange Jahre als Gemeindearzt, gewürdigt. Er hat unter anderem die „Private Krankenanstalt Laakirchen“ sowie die „Physikalische Therapie Laakirchen“ aufgebaut, die er später um die „Physikalische Therapie Gmunden“ ergänzte.

In seiner Laudatio strich Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger die langjährige, engagierte und erfolgreiche Tätigkeit der Geehrten heraus: „Ich danke Ihnen für Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihre Menschlichkeit und Ihre Hingabe.“

Verdienstmedaille für Alfred Pabinger

Ausgezeichnet wurde auch der ehemalige Leiter der öffentlichen Bibliothek der Pfarre Laakirchen, Alfred Pabinger. 40 Jahre lang – von 1984 bis 2024 – führte er die Bibliothek, die in dieser Zeit kontinuierlich wuchs und sich zu einem beliebten Treffpunkt für Jung und Alt entwickelte. Sein unermüdlicher Einsatz galt nicht nur einem attraktiven Angebot für die Bevölkerung, er bemühte sich auch beständig um sein Team aus engagierten ehrenamtlich tätigen Bibliotheks-MitarbeiterInnen. Mit der Übergabe der Verdienstmedaille in Gold bedankte sich die Stadtgemeinde bei Alfred Pabinger für dieses in unzähligen Arbeitsstunden geleistete wichtige Tun.