Das Arbeitsmarktservice (AMS) Bad Ischl stellt mit 1. Jänner 2026 auf neue Öffnungszeiten um. Ziel ist es, den Kundinnen und Kunden künftig noch mehr individuelle Beratung auf hohem Qualitätsniveau zu bieten.

Neue Öffnungszeiten für Kund_innen der Servicestelle in Bad Ischl ohne Termin:

Montag & Dienstag: 8:00 – 16:00 Uhr

8:00 – 16:00 Uhr Mittwoch bis Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr

Die Nachmittage von Mittwoch bis Freitag sind künftig ausschließlich für Beratungsgespräche mit Termin reserviert. Damit wird sichergestellt, dass die Berater_innen mehr Zeit für ausführliche und bedarfsorientierte Gespräche haben.

Ilse Hankowetz, Leiterin der AMS – Geschäftsstelle Gmunden / Bad Ischl:

„Mit den neuen Öffnungszeiten unserer Servicestelle in Bad Ischl schaffen wir optimale Rahmenbedingungen für hochwertige Beratung. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden nicht nur schnelle Antworten bieten, sondern vor allem Zeit für ihre individuellen Anliegen. Die konsequente Reservierung der Nachmittage für Terminberatungen ermöglicht uns, intensiver, strukturierter und lösungsorientierter zu arbeiten. Das stärkt die Qualität unseres Angebots und sorgt dafür, dass wir Menschen in beruflichen Veränderungssituationen noch besser unterstützen können.“

Service bleibt erhalten

Zu den neuen Öffnungszeiten sind weiterhin spontane Beratungen ohne Termin möglich. Beratungstermine werden wie gewohnt an allen fünf Wochentagen angeboten und gleichmäßig über die Woche verteilt.

Das AMS Bad Ischl informiert, unterstützt und fördert bei Berufswahl, Jobsuche und beruflicher Neuorientierung.