Am Freitagmittag kam ein 66-jähriger E-Bike-Fahrer in Bad Ischl zu Sturz und verletzte sich dabei. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Mann war laut Polizei auf dem Nachhauseweg vom Wochenmarkt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr im Gemeindegebiet von Bad Ischl. Der 66-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war mit seinem Elektrofahrrad auf dem Nachhauseweg vom Wochenmarkt unterwegs, als er zu Sturz kam.

Polizei stellt starke Alkoholisierung fest

Als die Polizeibeamten am Unfallort eintrafen, bemerkten sie sofort eine augenscheinlich starke Alkoholisierung des Mannes. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte diesen Eindruck und ergab einen Wert von 2,58 Promille.

Verletzt ins Krankenhaus gebracht

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der 66-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl eingeliefert.

Quelle: LPD OÖ