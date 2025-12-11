Wir laden Sie herzlich zum Neujahrskonzert 2026 mit dem SALONORCHESTER BAD GOISERN der Stadt Attnang-Puchheim ein, das am Sonntag, 11. Jänner 2026, um 16:00 Uhr im Kinosaal über die Bühne geht.

Einlass ist ab 15:30 Uhr.

Das Konzert ist ein musikalischer Jahresauftakt, der Tradition mit stilvoller Unterhaltung verbindet – ein festlicher Rahmen, der den kulturellen Jahresbeginn in Attnang-Puchheim besonders macht.

Karten sind ab sofort erhältlich:

📍 im Stadtamt Attnang-Puchheim

📞 sowie bei Frau Fellinger unter 0676 / 7760769

VVK € 20,- / AK € 25,-

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf einen schwungvollen Start ins neue Jahr gemeinsam mit Ihnen!