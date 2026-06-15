Attnang-Puchheim. Am Dienstag, 9. Juni fand der mittlerweile traditionelle Crosslauf am Spitzberg statt.

Die Stadtgemeinde Attnang-Puchheim veranstaltet diesen jährlich für alle Kindergarten-, Volks- und Mittelschulkinder aus der Stadt.

Ein großer Dank gilt dem Erfinder und Organisator Hans-Peter Scherndl für die Moderation sowie Mathias Mitterlehner, der über 20 km als Vorläufer abgespult hat.

663 Kinder sind durchs Ziel gelaufen und haben sich als Belohnung eine Medaille abgeholt. Für die schnellsten drei jedes Jahrganges durften natürlich Pokale nicht fehlen.

Eine gelungene Veranstaltung, die nicht nur Spaß am Laufen fördert sondern auch für nette Abwechslung im Schulalltag sorgt.