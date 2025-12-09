Attnang-Puchheim. Traditionell versammeln sich am letzten Adventsonntag Bläsergruppen der beiden Attnang-Puchheimer Musikvereine vor dem Stadtamt. An allen Ecken des Rathausplatzes positionieren sich die Musikanten der 1. OÖ. Hubertusmusikkapelle und der Eisenbahner Stadtmusik und stimmen musikalisch auf das Weihnachtsfest ein. Den krönenden Abschluss bildet immer das Stille Nacht, wenn das ganze Zentrum verdunkelt wird…

Das Weihnachtsblasen findet heuer am Sonntag, 21. Dezember um 18:00 Uhr statt. Zusätzlich sorgen zahlreiche Attnang-Puchheimer Vereine bereits seit 9. Dezember abends täglich mit Glühwein, Glühmost und Punsch, Bier, Kinderpunsch und kleinen Leckereien für Adventstimmung am Rathausplatz.

Der Eintritt ist frei. Bürgermeister Peter Groiß lädt dazu herzlich ein und freut sich auf viele Besucher!