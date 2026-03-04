Von 1. bis 14. Februar verbrachten die 4. Klassen der BHAK Bad Ischl zwei lehrreiche Wochen mit einem Berufspraktikum im Ausland. Eine Gruppe reiste in die irische Hauptstadt Dublin, die andere Gruppe zog es in die südspanische Stadt Sevilla, um wertvolle, internationale Erfahrungen zu sammeln. Die Schülerinnen und Schüler wurden von jeweils zwei Lehrkräften begleitet. Ermöglicht wurde diese Reise unter anderem durch eine EU-Förderung im Rahmen des Erasmus+-Programms.

Im Mittelpunkt der Reise stand die praktische Arbeit: Jede Schülerin und jeder Schüler arbeitete für die gesamte Aufenthaltsdauer in einer eigenen Praktikumsstelle. Die meisten waren in Büros oder Geschäften beschäftigt und erhielten so spannende Einblicke in den internationalen Arbeitsalltag. Dabei konnten nicht nur fachliche Kompetenzen vertieft, sondern vor allem auch Sprachkenntnisse im Berufsleben angewendet und verbessert werden. Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität waren täglich gefragt – Erfahrungen, die weit über den Unterricht hinausgehen.

Untergebracht waren die Jugendlichen bei Gastfamilien, wodurch sie das irische bzw. spanische Alltagsleben hautnah kennenlernen konnten. Der direkte Kontakt mit Einheimischen bot zusätzliche sprachliche Praxis und ermöglichte authentische kulturelle Einblicke.

Neben dem Berufsalltag blieb auch Zeit, die jeweilige Stadt zu erkunden. Gemeinsame Programmpunkte führten die Gruppe in Dublin unter anderem ins traditionsreiche Trinity College sowie zur beeindruckenden St. Patrick’s Cathedral. In Sevilla standen Sehenswürdigkeiten wie die Plaza de España, die Kathedrale, der Königspalast, der Parque de María Luisa und die Stierkampfarena auf dem Programm. Weitere Sehenswürdigkeiten wurden eigenständig entdeckt, wodurch die Schülerinnen und Schüler sowohl Dublin als auch Sevilla aus unterschiedlichen Perspektiven erleben konnten.

Die Reise wurde von allen Beteiligten äußerst positiv aufgenommen. Neben fachlichen Qualifikationen nahmen die Jugendlichen vor allem persönliche Erfahrungen mit, die sie ein Leben lang begleiten werden. Die zwei Wochen bleiben den 4. Klassen der BHAK Bad Ischl somit nicht nur als spannende Auslandserfahrung, sondern als bedeutender Schritt in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung in Erinnerung. Die Jugendlichen meinten: „Diese zwei Wochen waren eine Bereicherung für uns alle und eine Erfahrung, die wir nie vergessen werden.“