Die Evangelische Kantorei Gmunden bereichert die Fastenzeit mit einem Chorkonzert, bei dem Passionsmusik aus mehreren Epochen von der Renaissance bis zur Gegenwart auf dem Programm steht.

Es erklingen Werke von Heinrich Schütz (1585 – 1672), Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594), Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) und Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847) – und dazu zwei zeitgenössische Werke von Bob Chilcott und David Raffelsberger.

Lukas Raffelsberger dirigiert und spielt Orgel.

Donnerstag, 19. 3., 19 Uhr

Evangelische Kirche Gmunden

Eintritt: freiwillige Spenden