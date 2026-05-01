Meteorologe: Christian Brandstätter

Region: Salzkammergut (Bezirk Vöcklabruck und Gmunden)

Mit einer mittleren Temperatur von etwa 9,9 Grad fiel der April um rund 0,8 Grad wärmer aus als das langjährige Mittel (1991–2020). Dabei zeigte sich der zweite Frühlingsmonat in der ersten Hälfte leicht wechselhaft, während die zweite Monatshälfte überwiegend frühlingshaft verlief.

Wie Meteorologe Christian Brandstätter von METEO-data Wetteranalysen berichtet, gestaltete sich der April zu Beginn eher wechselhaft, allerdings mit nur geringen Niederschlagsmengen. Am 5. April sorgte ein Orkantief über Skandinavien auch im Salzkammergut für lebhaften Wind mit Böen von regional bis zu 60 km/h. Gleichzeitig wurde sehr warme Luft aus dem Mittelmeerraum herangeführt, wodurch die Temperaturen auf bis zu 24,7 Grad anstiegen, etwa in Altmünster.

Bemerkenswert ist, dass im weiteren Monatsverlauf keine ähnlich hohen Temperaturen mehr erreicht wurden, obwohl sich die zweite Aprilhälfte insgesamt recht frühlingshaft präsentierte. Die höchsten Temperaturen wurden in Altmünster mit 24,7 Grad gemessen, in Mondsee mit 24,4 Grad, in Vöcklabruck mit 24,1 Grad, in Unterach mit 24,0 Grad sowie in Seewalchen mit 23,5 Grad.

Dementsprechend gab es im April keinen einzigen Sommertag mit mindestens 25 Grad. Zudem trat nur leichter Frost auf. Die tiefsten Temperaturen wurden in Vöcklabruck mit -1,9 Grad, in Bad Ischl mit -1,2 Grad, in Bad Goisern mit -0,6 Grad sowie in Altmünster mit -0,4 Grad gemessen.

In der zweiten Aprilhälfte nahm die Sonnenscheindauer deutlich zu. Gleichzeitig begann die Gewittersaison bereits am 5. und am 19. April, wobei regional stürmische Böen zwischen 60 und 70 km/h registriert wurden.

Insgesamt verlief der April in den meisten Regionen deutlich zu trocken. In Seewalchen wurde eine Monatsniederschlagsmenge von lediglich 24,2 mm gemessen, was nur etwa 37 % des langjährigen Mittels entspricht. Die höchste Tagesmenge wurde am 10. April mit knapp 13 mm registriert. Am selben Tag fielen in Bad Goisern rund 15 mm und in Bad Ischl etwa 18 mm.

Bei den Sonnenstunden zeigte sich der April hingegen von seiner freundlichen Seite – es wurde deutlich mehr Sonnenschein registriert als im klimatologischen Durchschnitt üblich.

Wie geht es nun im Mai weiter? Statistisch gesehen ist es nur eine Frage der Zeit, bis der erste Sommertag (≥ 25 Grad) erreicht wird. In der Vergangenheit wurden beispielsweise im Mai 2018 insgesamt 10 und im Mai 2011 sogar 11 Sommertage verzeichnet. Im klimatologischen Mittel sind im Mai etwa 3 bis 4 Sommertage zu erwarten.