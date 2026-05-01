Traunkirchen – Die Forstfachschule (FAST) Traunkirchen hat in diesem Jahr den Maibaum für die Gemeinde Traunkirchen gespendet. Vom Waldcampus Traunkirchen bis in das Ortszentrum erfolgte der Transport des Baumes am Donnerstag 30.4.2026 im Rahmen eines traditionellen Festzuges unter Beteiligung zahlreicher Schüler und Lehrer der FAST und mit den Kindern des Kindergartens und der Volksschule. Für den Transport des Baumes wurde ein historisches Pferdefuhrwerk eingesetzt, dass von Franz Bammer HOLZBAU aus Scharnstein zur Verfügung gestellt wurde und auch von ihm selbst gelenkt wurde. Rund 100 Schülerinnen und Schüler der Forstfachschule begleiteten das Gespann auf seinem Weg in das Ortszentrum mit musikalischer Begleitung. Die musikalische Umrahmung des Festaktes übernahm die schuleigene Musikgruppe unter der Leitung von Direktor Clemens Weichbold. Gespendet wurde der Baum von der FAST Traunkirchen.

Nach der Ankunft im Ort wurde der Baum mit Frauen- und Manneskraft auf den Festplatz getragen und anschließend an die Gemeindevertretung, allen voran Bürgermeister Christoph Schragl übergeben. Natürlich gab es zur Stärkung nach getaner Arbeit für alle Helferinnen und Helfer, alle Kinder und Anwesenden Speis und Trank durch die Gemeinde. Im Anschluss wurde dann der Maibaum durch die traditionellen Kranzbinderinnen der Gemeinde Traunkirchen (teilweise seit 50 Jahren dabei) noch mit Kränze und Blumen geschmückt. Der Maibaum selbst wurde dann am späteren Nachmittag mit Musikbegleitung aufgestellt. Die Aktion dient der Pflege regionaler Traditionen und bietet den Schülern der Forstfachschule die Möglichkeit, forstliches Brauchtum aktiv mitzugestalten.