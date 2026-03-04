Der Künstler Kurt Schögl präsentierte im Marktgemeindeamt Altmünster seinen Bilderzyklus „Rund um den Traunstein“ um Kunstinteressierten die Schönheit der Heimat näherzubringen. Zahlreiche Besucher folgten der Einladung zur Vernissage da der Maler seine tief verwurzelte Liebe zur Natur auf Leinwand verewigt hat.

Bürgermeister Martin Pelzer hieß die Gäste willkommen und betonte die gelungene Verbindung von Naturverbundenheit und Verwaltung im Gemeindeamt. „Die Liebe zur Natur sind eine passende Symbiose für eine derartige Ausstellung bei uns im Gemeindeamt“, erklärte der Gastgeber dieser Ausstellung. Der Künstler selbst erläuterte seinen Arbeitsprozess welcher oft mit einer Fotografie als flüchtigem Moment beginnt. Infolgedessen entstehen im Atelier detailreiche Ölbilder die wie ein ruhiger Anker in der hektischen Welt wirken. Kurt Schögl betonte in seiner Ansprache: „Ich sitze nicht mit einer Staffelei in der Landschaft, sondern mache Fotos meiner Motive und verewige diese in Öl.“ Zudem legt er bei seinen Kompositionen ein besonderes Augenmerk auf die komplexen Spiegelungen im Wasser. Das Licht tanzt förmlich auf den Wellen seiner Werke und fängt die Stimmung eines Augenblicks meisterhaft ein.

Weiterhin blickt der gebürtige Gmundner auf eine spannende Biografie als Naturwissenschaftler und Pädagoge zurück. Nach vielen Berufsjahren in Wels kehrte er vor einiger Zeit in seine Heimatgemeinde Altmünster zurück. Daher fließt sein tiefes Verständnis für Biologie und Chemie auch subtil in die Darstellung der natürlichen Elemente ein. In den neunziger Jahren startete er zunächst mit Aquarellen, bevor er die Ausdruckskraft der Ölmalerei für sich entdeckte. Seine Pinselstriche erzählen Geschichten von alten Kulturgütern und weiten Landschaften, die das Auge des Betrachters sanft umarmen. Die aktuelle Ausstellung umfasst insgesamt zwanzig Exponate, die eine Hommage an die Region darstellen. Infolgedessen lädt die Gemeinde alle Bürger ein, die Werke bis Ende März während der regulären Amtsstunden zu besichtigen. Die Eröffnung wurde durch die feierliche Übergabe eines Gastgeschenks durch den Bürgermeister offiziell besiegelt.

Die Ausstellung bietet einen tiefen Einblick in das künstlerische Schaffen eines leidenschaftlichen Naturbeobachters.