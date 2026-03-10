Seit 1999 – mehr als ein Viertel Jahrhundert – führte Josef Wiesmayr den Stockschützenverein Altmünster durch eine erfolgreiche Zeit. Unter seiner Obmannschaft wurden unzählige Projekte, beispielsweise die umfassende Sanierung der Asphaltbahnen, die Erneuerung und Verbesserung der Platzbeleuchtung, sowie unzählige bauliche Veränderungen an der Stockschützenhalle realisiert.

Die Jugendarbeit war Josef Wiesmayr ein Herzensanliegen. Der gemeinsame Schulstocksport mit der Mittelschule Altmünster erfreute sich über viele Jahre hinweg großer Beliebtheit. Auf seine Initiative organisierten die Stockschützen 2008 erstmals das Parkturnier auf den verschlungenen Wegen quer durch den Schlosspark Ebenzweier. Mit diesem Fixpunkt im Veranstaltungsjahr machte er den Stockschützenverein zu einem unverzichtbaren Verbindungsglied zu den Altmünsterer Vereinen, Firmen, Stammtischen, Hobbystockschützen, etc.

Durch das unermüdliche Engagement von Josef Wiesmayr ist der Stockschützenverein heute eine unverzichtbare Größe im Altmünsterer Vereinsleben. Mit einem Geschenk bedankte sich sein Nachfolger Michael Hirantner bei Josef Wiesmayr und seiner Gattin Sigrun für die 26-jährige Obmannschaft und wünschte ihm für die Zukunft Gesundheit, Zufriedenheit und noch viele schöne Jahre als aktiver Stockschütze.

Für seinen außerordentlichen Einsatz überreichte Bürgermeister Dipl.-Ing. Martin Pelzer dem scheidenden Obmann die Verdienstmedaille der Marktgemeinde Altmünster in Gold. Der Vereinsvorstand und alle Stockschützen gratulieren Josef Wiesmayr sehr herzlich zur ehrenvollen Auszeichnung.