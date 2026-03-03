Altmünster/Köln, 28. Februar 2026 – Jede Menge Teamgeist, Engagement und spürbare Begeisterung: Am 28. Februar 2026 fand im Berufskolleg Ehrenfeld in Köln der Teamcup der Systemgastronomie statt. Erstmals wurde die größte Ausbildungsmeisterschaft der Branche in der Domstadt ausgetragen und brachte Auszubildende aus ganz Deutschland und Österreich zusammen, die ihr Können in Theorie und Praxis eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Seit mittlerweile 15 Jahren gilt der Teamcup als Highlight der Branche. Als größte Ausbildungsmeisterschaft und zugleich einzige Team-Meisterschaft der Systemgastronomie wandert der Wettbewerb jährlich von einer Großstadt zur nächsten. 2026 machte er Station in Köln – mit 103 Teilnehmer:innen, die sich anspruchsvollen Aufgaben unter Zeitdruck stellten.

Bereits zur Eröffnung unterstrich Schulleiter Johannes Segerath die Bedeutung des Wettbewerbs: „Hier sitzt der hoffnungsvolle Nachwuchs, der unsere Branche in die Zukunft führen wird. Viele wollen nicht nur einen Job – sie wollen ihren eigenen Weg gehen.“

Starke Leistungen aus Altmünster

Auch in diesem Jahr war die Berufsschule Altmünster mit acht Schüler:innen vertreten. Sie beeindruckten mit hervorragenden Platzierungen – darunter die Ränge 2 Aurelia Janisch – XXXLutz KG, 6, 7 und 25 – und bewiesen damit eindrucksvoll das hohe Ausbildungsniveau im Lehrberuf der Systemgastronomiefachkraft.

Die Teilnehmer:innen meisterten komplexe Aufgabenstellungen aus Warenwirtschaft, Marketing, Service und betrieblicher Organisation. Besonders gefragt waren Genauigkeit, wirtschaftliches Denken und perfekte Teamabstimmung.

Internationale Beteiligung und Wiedersehen mit Ehemaligen

Mit Leonie Habermann und Raphaela Katsch stellten sich die Lehrlinge aus Oberösterreich den Herausforderungen. Raphaela nahm bereits zum dritten Mal am Wettbewerb teil. Besonders reizvoll fanden die beiden die Inventur mit Mindesthaltbarkeitskontrollen und Soll-Ist-Vergleichen – Detailarbeit, die im Berufsalltag entscheidend für Qualität und Wirtschaftlichkeit ist.

Ein besonderes Zeichen für die nachhaltige Wirkung des Wettbewerbs setzte die ehemalige Teilnehmerin Maria Mittermair, die heute in der Café-Konditorei Sturmberger in Kirchdorf an der Krems tätig ist. Sie kehrte als Jurymitglied zurück und konnte aus neuer Perspektive beobachten, wie anspruchsvoll die Abstimmung innerhalb der Teams ist – und wie entscheidend klare Kommunikation für den gemeinsamen Erfolg sein kann.

Engagement, das Erfolg möglich macht

Großer Dank gilt auch den beiden engagierten Betreuerinnen der Berufsschule Altmünster, Dipl.-Päd. Barbara Labmayer und Brigitte Lindinger, BEd, die mit ihrem Einsatz die Teilnahme sowie die hervorragenden Platzierungen ermöglichten.

Die Teilnahme an internationalen Wettbewerben bietet nicht nur einen wertvollen Leistungsvergleich, sondern liefert wichtige Impulse für die strategische Weiterentwicklung der Lerninhalte im noch jungen Lehrberuf der Systemgastronomiefachkraft. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Ausbildung in diesem Bereich weiter an Qualität gewonnen hat.

Ein herzlicher Dank gilt den Veranstaltern des Events sowie allen Unterstützer:innen – insbesondere Nicole Campe, Referentin für Aus- und Weiterbildung beim Bundesverband der Systemgastronomie e.V.. Dank ihrer Unterstützung wurde die Teilnahme der Berufsschule Altmünster erst möglich.