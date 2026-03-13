Die Goldhaubengruppe Altmünster versammelte sich am 12. März 2026 im Gasthof Reschen am Grasberg zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des Vorstandes. Unter der Leitung von Renate Pfifferling blickten die Mitglieder auf erfolgreiche Jahre der Brauchtumspflege zurück und legten den Grundstein für die kommenden sozialen Projekte im Bezirk Gmunden.

Zu Beginn der Sitzung zog die scheidende Obfrau eine positive Bilanz über die intensive Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem Kassenbericht von Linde Hacker für das Jahr 2025. Die Einnahmen aus den Märkten sowie dem Tag der Tracht ermöglichten beachtliche Spenden an bedürftige Bürger im Gemeindegebiet. Zudem profitierten lokale Schulen von der finanziellen Unterstützung des Vereins. Infolgedessen sprachen die Kassenprüfer der Verantwortlichen ein großes Lob für die makellose Führung der Finanzen aus.

Weiters konnte den scheidenden Mitgliedern ein besonderer Dank mit einem Blumengruß ausgesprochen werden.

Nach der Entlastung übernahm Ehrenobfrau Monika Natmessnig den Vorsitz für die Durchführung der Neuwahlen.

Die anwesenden Mitglieder wählten Angelique Göll einstimmig per Handzeichen zur neuen Obfrau. Unterstützt wird sie künftig von Hilda Lüftinger sowie Ulrike Rastinger als Stellvertreter.

Jutta Mittendorfer übernimmt fortan eine tragende Doppelrolle als Schriftführerin und Kassierin. Da dieses Pensum beträchtlich ist, erhält sie bei den Glückwünschen Schützenhilfe von Hedwig Wiesmayr. Mit Schriftführer Stv. Christine Lobmayr und Kassierin Stv. Maria Almhofer erhält sie weitere tatkräftige Unterstützung.

„Ich nehme die Wahl mit großer Freude, sowie dementsprechenden Respekt an und freue mich auf gute Zusammenarbeit mit Euch.“ so die ersten Worte der neugewählten Obfrau Angelique Göll. Der einhellige Tenor der anwesenden Mitglieder lautete: „Wenn Du uns brauchst, wir sind da um zu helfen.“ So folgte ein Dank an die vielen ehrenamtlichen Mitglieder, die von der neuen Obfrau als „Basis für die Zukunft“ gesehen werden. Ein Liebstattherz des Dankes rundet den „Einstand“ der neugewählten Obfrau ab.

Die Goldhaubenfrauen gelten als lebendiges Fundament der regionalen Volkskultur in Oberösterreich. Ihre kunstvoll bestickten Hauben glänzen bei Festtagen wie goldene Kronen der Tradition im Sonnenlicht. Weiterhin pflegen sie intensiv alte Handwerkstechniken und geben dieses wertvolle Wissen in Kursen an die nächste Generation weiter. In der Gemeinschaft schlägt ein Herz aus Gold für die gute Sache. Daher wurden bereits am Ende der Versammlung die nächsten Termine für die Kräuterweihe und das Binden der Palmbuschen fixiert. Die Gruppe bleibt somit ein Ankerpunkt für das gesellschaftliche Leben in Altmünster und sichert den Fortbestand lokaler Bräuche.

Zusammenfassend blickt die Goldhaubengruppe Altmünster auf eine harmonische und richtungsweisende Jahreshauptversammlung zurück. Mit dem neu gewählten Team rund um Angelique Göll ist die Fortführung der wertvollen sozialen Arbeit und Traditionspflege gesichert.