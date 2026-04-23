Bad Ischl. Bei der diesjährigen Abschlussveranstaltung des MEIday (Motivation – Engagement und Innovation) präsentierten die zweiten Jahrgänge der BHAK Bad Ischl die Ergebnisse ihrer vielfältigen Projekte, an denen sie in den vergangenen Monaten engagiert gearbeitet hatten. Die Jugendlichen erhielten dabei großen Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln, Verantwortung zu übernehmen und ihre Projekte selbstständig umzusetzen – ein pädagogischer Ansatz, der an der Schule bewusst gefördert wird.

Die präsentierten Arbeiten zeigten eindrucksvoll, wie breit das Spektrum der insgesamt zwölf Projektideen war. Einige Gruppen beschäftigten sich mit gesellschaftlich relevanten Themen wie SportReUse, einem nachhaltigen Sportbasar, oder Girls im Talk, einem Workshopformat von Mädchen für Mädchen an Mittelschulen. Andere Teams unterstützten kleine lokale Unternehmen im Bereich Social Media, organisierten Begegnungen zwischen Generationen wie bei Jung trifft Alt im Altenheim oder widmeten sich der Förderung junger kreativer Talente. Auch Projekte zu Regeneration im Sport sowie ein Sportprojekt in Volksschulen fanden großen Anklang und zeigten, wie praxisnah und vielfältig die Ideen der Schüler/innen waren.

Die Präsentationen machten deutlich, wie viel Motivation, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein in den Jugendlichen steckt, wenn sie Raum für selbstbestimmtes Arbeiten erhalten.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Zertifikats „COOL‑Impulsschule“ an die BHAK Bad Ischl. Mit dieser Auszeichnung wird die Schule Teil eines österreichweiten Netzwerks, das Cooperatives Offenes Lernen (COOL) fördert. Die Zertifizierung bestätigt, dass die BHAK Bad Ischl offene Lernformen aktiv lebt – Lernformen, die Jugendlichen Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und kooperative Kompetenzen vermitteln und sie optimal auf die Anforderungen der Zukunft vorbereiten.

Der MEIday 2026 zeigte eindrucksvoll, wie moderne Pädagogik, kreative Projektarbeit und regionale Vernetzung an der BHAK Bad Ischl zusammenwirken und junge Menschen dazu befähigen, ihre Ideen mutig und verantwortungsvoll umzusetzen.