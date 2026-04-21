Nach dem großen Erfolg im Vorjahr und aufgrund vielfachen Wunsches findet am 9. Mai 2026 um 18:30 Uhr im Stadttheater Gmunden erneut die „Magische Ballnacht im Salzkammergut“ statt.

Die Gäste erwartet ein stilvolles Programm mit musikalischen Highlights, kulinarischen Genüssen und hochwertigen Tombolapreisen. Der Ball verbindet zeitlose Eleganz mit festlichem Zauber in der besonderen Atmosphäre des renovierten Stadttheaters.

Organisiert wird die Ballnacht von den beiden Rotary Clubs in Gmunden sowie Rotaract und Interact. Der Reinerlös kommt „Herzkinder Österreich“ zugute. Jedes hundertste Kind in Österreich wird mit einem angeborenen Herzfehler geboren. „Herzkinder Österreich“ begleitet betroffene Familien ab der Diagnose und unterstützt sie während Krankenhausaufenthalten sowie in belastenden Lebenssituationen.

Für Logen- und Parterrekarten bitte E-Mail an magischeballnacht@rotary.at. Flanierkarten sind ab 4. Mai bei der Trafik Oberwallner am Klosterplatz oder unter www.floro.at erhältlich.

TV-Bericht aus dem Jahr 2025