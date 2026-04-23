Bad Ischl/ Bad Goisern. Die 1AK der BHAK Bad Ischl besuchte im Rahmen des Betriebswirtschaftsunterrichts Johann von Goisern – einen Vorzeigebetrieb für Brillenherstellung im Salzkammergut.

Eigentümer und Geschäftsführer Jürgen Pomberger gab spannende Einblicke in die Welt der Produktion und betonte besonders, wie entscheidend Freude an der Arbeit für den weltweiten Erfolg ist. Schritt für Schritt konnten die Schüler*innen die Entstehung der charakteristisch bunten Brillengestelle mitverfolgen und damit inspirierende Einblicke in einen regionalen handwerklichen Produktionsbetrieb erlangen.