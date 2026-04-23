VÖCKLABRUCK/GMUNDEN/BAD ISCHL. Prim. Dr. Christian Dopler wurde mit sofortiger Wirkung zum interimistischen Ärztlichen Direktor am Salzkammergut Klinikum bestellt. Er folgt damit Dr. Tilman Königswieser, MPH nach dessen Wechsel in die Geschäftsführung der Oberösterreichischen Gesundheitsholding und übernimmt die Funktion bis der Ausschreibungsprozess abgeschlossen ist.

Prim. Dr. Christian Dopler (50) ist seit vielen Jahren in leitenden Funktionen im Salzkammergut Klinikum tätig und verfügt über umfassende medizinische sowie organisatorische Erfahrung. Der geborene Grieskirchner absolvierte bereits seine Turnus- und Facharztausbildung für Anästhesiologie und Intensivmedizin am heutigen Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck. Seit 2012 ist er zuerst als leitender Oberarzt am Standort Vöcklabruck tätig, seit 2021 als Leiter der Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie seit November 2025 als stellvertretender Ärztlicher Direktor.

Die Position des Ärztlichen Direktors wird nach dem Wechsel von Dr. Tilman Königswieser, MPH in die Geschäftsführung der OÖG nun entsprechend ausgeschrieben.